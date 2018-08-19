2.6 مليون بطاقة خصم فورى لدى بنك مصر بنهاية مايو

المال-خاص قدرت مصادر ببنك مصر عدد بطاقات الخصم الفورى للرواتب وأصحاب الحسابات (جارية وتوفير) بنحو 2.6 مليون بطاقة بنهاية شهر مايو الماضى، بحصة سوقية تتجاوز %17 من إجمالى بطاقات الخصم فى السوق المحلية والتى سجلت 15.2 مليون فى ديسمبر الماضى مرتفعة من 12 مليون بطاقة بنهاية 2016.وسجل عدد



المال-خاص



قدرت مصادر ببنك مصر عدد بطاقات الخصم الفورى للرواتب وأصحاب الحسابات (جارية وتوفير) بنحو 2.6 مليون بطاقة بنهاية شهر مايو الماضى، بحصة سوقية تتجاوز %17 من إجمالى بطاقات الخصم فى السوق المحلية والتى سجلت 15.2 مليون فى ديسمبر الماضى مرتفعة من 12 مليون بطاقة بنهاية 2016.

وسجل عدد بطاقات الائتمان المصدرة فى السوق المحلية 4.7 مليون بنهاية العام الماضى مقابل 3.86 مليون فى 2016 بزيادة بلغت 853.2 ألف بطاقة، حسب بيانات إحصائية منشورة على الموقع الإلكترونى بالبنك المركزى المصرى.

ووضع البنك الحكومى خطة لمضاعفة نشاط بطاقات الائتمان والتقسيط خلال العام المالى الجارى عبر إصدار ما يزيد على 165 ألف بطاقة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى ما يقرب من 324 ألفا بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنحو159 ألفا فى مايو الماضى، حسبما نشرت «المال» فى وقت سابق.

وذكرت المصادر أن إستراتيجية مصرفها للعام المالى الجديد، تركز على تعزيز نشاط إصدار بطاقات الائتمان والتقسيط، من خلال تسويق برنامج نقاط المكافآت الذى أطلق مطلع يونيوالماضى، ويتضمن منح 1 إلى 4 نقاط على كل جنيه يتم إنفاقه خارج مصر، و1 إلى 3.5 نقطة على الإنفاق الداخلى، من خلال البطاقات الذهبية، والتيتانيوم، والبلاتينية، وورلد، وورلد إيليت، والبطاقات الائتمانية للمعاملات الإسلامية، وبطاقات الخصم الفورى، لافتة إلى أنه يمكن للعميل استبدال تلك النقاط بتذاكر طيران، وحجز فنادق، وتأجير سيارات، أوالحصول على قسائم شراء إلكترونية.

وتشمل الإستراتيجية تنشيط إصدار البطاقات الائتمانية، لأصحاب الودائع التى لم يتم الاقتراض بضمانها، من خلال منتج يسمى «بى أبروف«.

على جانب آخر، قالت المصادر إن إستراتيجية البنك للعام المالى الجارى تستهدف معدلات نمو 10 إلى %15 على جميع بنود الموازنة من الأصول والخصوم.