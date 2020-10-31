2.6 مليار جنيه متوسط الأقساط المُحصلة بشركات التأمين التقليدية (جراف)

في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي

بلغ متوسط الأقساط المُحصلة، بشركات التأمين العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي ، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، 2.6 مليار جنيه شهريًا، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020 .

في المقابل ، بلغ متوسط الأقساط المُحصلة شهريًا، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الماضي 2019 ، ما قيمته 2.5 مليار جنيه ، اي أن متوسط التحصيل شهريًا في 2020 ، إرتفع بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 4%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي الأقساط المُحصلة، بشركات التأمين التجاري أو التقليدي، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 20.8 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 20.1 مليار جنيه، في الشهور المقابلة من العام الماضي، بزيادة تصل الي 700 مليون جنيه، وبنسبة نمو تلامس 3.5%.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.

من حيث الشكل، فى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

ومن حيث الغاية والهدف، فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المُحصلة ، بشركات التأمين التجاري أو التقليدي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح الأقساط المُحصلة ، بشركات التأمين التجاري أو التقليدي ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس ، من العام الماضي 2019.