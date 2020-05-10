2.6 مليار جنيه استثمارات مرتقبة للوجه القبلى لإنتاج الكهرباء

تستهدف شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ضخ 2.6 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى المقبل، بتراجع قدره 900 مليون جنيه عن (2019-2020)، الذى رُصد له 3.5 مليار جنيه عبر عدد من القروض الأجنبية.

أرجع مصدر بالشركة لـ«المال» انخفاض الاستثمارات العام المالى المقبل إلى الانتهاء من غالبية عمليات تأهيل بعض الوحدات بمحطات توليد الكهرباء التابعة للشركة، مثل مجمع إنتاج الكريمات، فضلا عن تنفيذ إحلال وتجديد لبعض المحطات الأخرى خلال العام المالى الجارى.

أشار المصدر إلى أن الاستثمارات المرتقب ضخها فى العام المالى الجديد سيتم من خلالها استكمال تنفيذ محطة توليد كهرباء الوليدية، التى بدأ تنفيذها نهاية 2018، وجار استكمالها والانتهاء من تنفيذها العام الحالي.

تصل استثمارات محطة الوليدية إلى 700 مليون دولار (11 مليار جنيه)، وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت «وقود بديل»، وتتكون من توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 كيلو فولت.

يشارك فى جزء من تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ الوليدية 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».

يذكر أن إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة ارتفع إلى 7150 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وتتبع ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.