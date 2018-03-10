2.6 % تراجعا بمبيعات أكبر مصنع سيارات ببريطانيا خلال فبراير

جاكوار لاندر وفر، أكبر مصنع للسيارات تمكن من بيع 39.9 ألف سيارة فقط في فبراير.شريف عيسىتراجعت مبيعات جاكوار لاندر وفر، أكبر مصنع للسيارات فى بريطانيا، خلال فبراير من العام الجارى بنسبة 2.6%، مقارنه بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، لتتمكن من بيع 39.9 ألف سيارة. وتراجعت مبيعات جاكوار

جاكوار لاندر وفر، أكبر مصنع للسيارات تمكن من بيع 39.9 ألف سيارة فقط في فبراير.





شريف عيسى



تراجعت مبيعات جاكوار لاندر وفر، أكبر مصنع للسيارات فى بريطانيا، خلال فبراير من العام الجارى بنسبة 2.6%، مقارنه بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، لتتمكن من بيع 39.9 ألف سيارة.



وتراجعت مبيعات جاكوار خلال الشهر ذاته بـ 5.2%، بإجمالى 11.6 ألف سيارة تم بيعها، كما هبطت مبيعات لاند روفر بـ 1.5%، بعد تمكنها من بيع 28.3 ألف وحدة.



أما على مدار الشهرين الأولين من العام الجارى، نمت مبيعات الصانع البريطانى بـ 0.3%، بإجمالى 88.9 ألف وحدة، منها 25.6 ألف وحدة من جاكوار بتراجع 2%، فيما قفزت مبيعات لاند روفر بـ 1.3% بإجمالى 63.3 ألف سيارة.



ويعود السبب وراء تراجع مبيعات جاكوار لاند روفر إلى انخفاض مبيعات المملكة المتحدة بـ 15%، والأداء المتدهور لمبيعات أوروبا بـ 6.9%، إلى جانب انخفاض مبيعات امريكا الشمالية بـ 2.2%.



أما على الصعيد المحلى، تراجعت مبيعات جاكوار لاندر روفر بـ 31%، لتتمكن خلال يناير من العام الجارى 11 سيارة، مقابل 16 وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وشهدت مبيعات جاكوار تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 43%، لتتمكن من بيع 4 وحدات، مقابل 7 خلال يناير 2017، أما عن لاند روفر فهبطت مستوى مبيعاتها بـ 22%، بإجمالى 7 سيارات خلال يناير، مقابل 9 سيارات خلال العام الماضى.

