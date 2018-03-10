2.6 % تراجعا بمبيعات أكبر مصنع سيارات ببريطانيا خلال فبراير

شريف عيسى
تراجعت مبيعات جاكوار لاندر وفر، أكبر مصنع للسيارات فى بريطانيا، خلال فبراير من العام الجارى بنسبة 2.6%، مقارنه بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، لتتمكن من بيع 39.9 ألف سيارة.
وتراجعت مبيعات جاكوار خلال الشهر ذاته بـ 5.2%، بإجمالى 11.6 ألف سيارة تم بيعها، كما هبطت مبيعات لاند روفر بـ 1.5%، بعد تمكنها من بيع 28.3 ألف وحدة.
أما على مدار الشهرين الأولين من العام الجارى، نمت مبيعات الصانع البريطانى بـ 0.3%، بإجمالى 88.9 ألف وحدة، منها 25.6 ألف وحدة من جاكوار بتراجع 2%، فيما قفزت مبيعات لاند روفر بـ 1.3% بإجمالى 63.3 ألف سيارة.
ويعود السبب وراء تراجع مبيعات جاكوار لاند روفر إلى انخفاض مبيعات المملكة المتحدة بـ 15%، والأداء المتدهور لمبيعات أوروبا بـ 6.9%، إلى جانب انخفاض مبيعات امريكا الشمالية بـ 2.2%.
أما على الصعيد المحلى، تراجعت مبيعات جاكوار لاندر روفر بـ 31%، لتتمكن خلال يناير من العام الجارى 11 سيارة، مقابل 16 وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وشهدت مبيعات جاكوار تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت 43%، لتتمكن من بيع 4 وحدات، مقابل 7 خلال يناير 2017، أما عن لاند روفر فهبطت مستوى مبيعاتها بـ 22%، بإجمالى 7 سيارات خلال يناير، مقابل 9 سيارات خلال العام الماضى.