2.6 % أعلى نسبة ارتفاع لسعر الحديد فى أكتوبر مقارنة بسبتمبر

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.
وتراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 إلى 2.6 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بأكتوبر 2016 بين 50 إلى 116.7%.
وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016 :
حديد التسليح :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
أكتوبر
سبتمبر
72.5 %
2.3 %
6940
11970
11700
طن
حديد تسليح صلب (37 – لفائف )
72.5 %
2.3%
6940
11970
11700
طن
حديد تسليح صلب (52- اطوال )
حديد كريتال
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
أكتوبر
سبتمبر
73.6 %
2.5%
7200
12500
12200
طن
قطاعات انشائية
74.6%
2.5 %
7100
12400
12100
طن
خوص وزوايا وخلافه
116.7 %
2.6 %
90
195
190
الواح صاج 2مم على البارد
صاج معرج مجلفن ملون
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
64.6 %
0 %
79
130.00
130,00
م2
صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم
50.9%
0 %
218
329
329
م2
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل
52.9%
0 %
240
367.00
367.00
م2
ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم