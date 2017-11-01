اقتصاد وأسواق

2.6 % أعلى نسبة ارتفاع لسعر الحديد فى أكتوبر مقارنة بسبتمبر

رضوى عبد الرازقشهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة  خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى. وتراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 إلى 2.6 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.فيما تراوحت الارتفاعا
1 نوفمبر، 2017 1 نوفمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

شهدت أسعار الحديد بمختلف أنواعه تغيرات طفيفة  خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى. 

وتراوح معدل التغير فى الأسعار بين 0 إلى 2.6 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

فيما تراوحت الارتفاعات فى أسعار الحديد مقارنة بأكتوبر 2016 بين 50 إلى 116.7%. 

وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الحديد بمختلف أنواعها مقارنة بسبتمبر  الماضى وأكتوبر  2016 :

حديد التسليح :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

أكتوبر

سبتمبر

72.5 %

2.3 %

6940

11970

11700

طن

حديد تسليح صلب (37 – لفائف )

72.5 %

2.3%

6940

11970

11700

طن

حديد تسليح صلب (52- اطوال )

حديد كريتال

 

 معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

أكتوبر

سبتمبر

73.6 %

2.5%

7200

12500

12200

طن

قطاعات انشائية

74.6%

2.5 %

7100

12400

12100

طن

خوص وزوايا وخلافه

116.7 %

2.6 %

90

195

190

 

الواح صاج 2مم على البارد

 

صاج معرج مجلفن ملون

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

64.6 %

0 %

79

130.00

130,00

م2

صاج مفرد سمك 0.5مم عرض اللوح 1.06 والتعريجة 3.7 سم

50.9%

0 %

218

329

329

م2

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1م سمك الصاج 0.4 *0.5 مم بينهما عازل

52.9%

0 %

240

367.00

367.00

م2

ساندوتش بانلز للاسقف سمك 7.7/ 4سم عرض 1.18 وسمك الصاج 0.4*0.5 مم

 

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