2- 6 آلاف جنيه أوفر برايس إيمجراند 7.. و30 ألفًا خصومات i10

أحمد شوقيسجلت السيارة جيلي إيمجراند 7 زيادة في الأسعار لدى شبكة الموزعين والتجار (أوفر برايس) بما يتراوح بين 2000 و6000 جنيه؛ بسبب نقص مستوى المعروض منها وانتعاش الطلب عليها خلال الفترة الماضية بعد خفض سعرها.وأوضح أحد موزعي جيلي أن السيارة سجلت زيادة في سعرها الرسمي لدى منافذ بيع التجار والموز

أحمد شوقي

سجلت السيارة جيلي إيمجراند 7 زيادة في الأسعار لدى شبكة الموزعين والتجار (أوفر برايس) بما يتراوح بين 2000 و6000 جنيه؛ بسبب نقص مستوى المعروض منها وانتعاش الطلب عليها خلال الفترة الماضية بعد خفض سعرها.





وأوضح أحد موزعي جيلي أن السيارة سجلت زيادة في سعرها الرسمي لدى منافذ بيع التجار والموزعين بما يصل إلى 2000 و3000 جنيه نتيجة تراجع مستوى المخزون من هذا الطراز بعد ارتفاع مستوى الطلب عليه، على خلفية الحملات الترويجية التي أطلقها الوكيل، والتي استهدفت تنشيط مبيعات السيارة بعد حالة الركود التي أصابت السوق على خلفية الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.

ولفت الموزع إلى أن العملاء يضطرون لدفع هذه المبالغ الإضافية نظير تسليمهم السيارة فورًا دون الاضطرار للانتظار ضمن قوائم الانتظار والحجز.

ووفق اتصال هاتفي بمعرض الحاوي لتجارة السيارات، فإن سعر جيلي إيمجراد 7 وصل إلى 166 ألف جنيه، ما يعني أن التاجر يحصل على 6 آلاف جنيه إضافية على السعر الرسمي المقدَّر بـ160 ألف جنيه حاليًّا.

وأشار مسئول المعرض إلى أن حركة البيع بالسوق بشكل عام محدودة، باستثناء بعض الطرازات التي سجلت زيادة في الأسعار بمنافذ بيع التجار والموزعين.

وفيما يتعلق بسيارات هيونداي قال موزع جي بي أوتو إن الموزعين يسلمون هيونداي إلنترا إتش دي بخصم 1000 جنيه للتجار لتباع للعملاء بالسعر الرسمي، مضيفًا أن معظم سيارات الوكيل الأخرى تباع في السوق بالأسعار الرسمية دون خصومات أو مبالغ إضافية.

واستثنى من ذلك طرازات هيونداي i10 التي تتراوح خصوماتها بين 10 و30 ألف جنيه بالنسبة لتسليمات الموزعين للتجار الذي يقومون أيضًا بالبيع للعملاء بخصومات متقاربة من تلك التي يحصلون عليها من الموزعين. وبرر ذلك بانخفاض مستوى الطلب على السيارة وارتفاع المخزون لدى الموزعين والتجار ومن ثم يلجئون إلى هذه الخصومات لتنشيط الطلب.

وأضاف أن هيونداي كريتا تباع في السوق إما بالسعر الرسمي أو بخصومات تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.

وكشفت “المال”، في وقت سابق، عن زيادات في أسعار سيارات نيسان وشيفروليه وميتسوبيشي لدى شبكات الموزعين والتجار، مقارنة بالأسعار الرسمية المعتمَدة من الوكلاء.