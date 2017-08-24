2.5 %نموا في المركز المالي للبنوك نهاية مايو

هبة محمد قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن المركز المالي الإجمالي للبنوك حقق نمواً بلغ 2.5 % خلال شهر مايو الماضي، ليسجل 4.452 تريليون جنيه، مقابل 4.340 تريليون جنيه نهاية أبريل.وأوضح البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم، أنه على جانب الأصول فإن قيمة الأرصدة لدى البنوك في مصر ارتفعت

هبة محمد



قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن المركز المالي الإجمالي للبنوك حقق نمواً بلغ 2.5 % خلال شهر مايو الماضي، ليسجل 4.452 تريليون جنيه، مقابل 4.340 تريليون جنيه نهاية أبريل.

وأوضح البنك في تقريره الشهري الصادر اليوم، أنه على جانب الأصول فإن قيمة الأرصدة لدى البنوك في مصر ارتفعت بنحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 2.7% إلى 850 مليار جنيه نهاية مايو.

كما نمت أرصدة الإقراض والخصم، بواقع 2.9%، محققةً 1.405 تريليون جنيه نهاية مايو.

وأيضاً ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج، بنسبة 17 %، مسجلة 229.9 مليار جنيه نهاية مايو، فيما انخفضت الأوراق المالية واستثمارات في أذون على الخزانة 1.03 % بقيمة 16.3 مليار جنيه إلى 1.554 تريليون جنيه، فضلاً عن تراجع قيمة النقدية بنسبة 2.7% إلى 52.9 مليار جنيه.

وعلى جانب الخصوم، فإن الاحتياطيات حققت نمواً 0.69%، لتصل إلى 184.5 مليار جنيه، كما زادت التزامات قبل البنوك في مصر بنسبة 19.2% إلى 277 مليار جنيه.

وارتفعت إجمالي الودائع بنسبة 1.8% بقيمة 54.5 مليار جنيه، لتبلغ 2.9 تريليون جنيه نهاية مايو الماضي، إضافة إلى ارتفاع قيمة رؤس أموال البنوك بنسبة 0.11% بواقع 146 مليون جنيه، مسجلةً 128.4 مليار جنيه.

وانخفضت التزمات قبل البنوك في الخارج 2.8 % إلى 189 مليار جنيه نهاية مايو ،

فيما انخفضت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل بنسبة 1.5% بنحو 1.7 مليار جنيه إلى 116.2 مليار جنيه.