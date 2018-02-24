2.5 مليون جنيه لرصف طرق وإنارة الضبعة والسلوم وسيوة

معتز محمود أعلن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أصدر توجيهاته برصف طرق داخلية وصرف مهمات لمدن الضبعة والسلوم وسيوة بقيمة 2.5 مليون جنيه. وأضاف أن هذه المبالغ موزعة على رصف طريق تجمع الشيخ أبو بكر بمدينة الضبعة بقيمة 439 الف جنيه، وص

معتز محمود

أعلن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أصدر توجيهاته برصف طرق داخلية وصرف مهمات لمدن الضبعة والسلوم وسيوة بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه المبالغ موزعة على رصف طريق تجمع الشيخ أبو بكر بمدينة الضبعة بقيمة 439 الف جنيه، وصرف المرحلة الأولى من انشاء سور علي مقابر أبو رعاس بمدينة سيوة حفاظاً علي حرمة الأموات بقيمة 1.8 مليون جنيه، فضلا عن توريد مهمات إنارة وانشاء سور على مجلس مدينة السلوم 276 الف جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه لا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين من رفع كفاءة وانشاء طرق وتوفير مهمات إنارة لمجالس المدن .

وأضاف اننا مستمرون في رفع كل المرافق الخدمية الحيوية التي تستهدف في المقام الاول المواطن المطروحي ليواكب المشروعات الاستثمارية العملاقة التي تشهدها المنطقة من تنمية شاملة فى جميع القطاعات.



