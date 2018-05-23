2.5 مليار جنيه لتنفيذ 8 مشروعات مياه وصرف بمطروح

بدور إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحي بمحافظة مطروح، بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، بعضها في مراحل التشغيل التجريبي، ومن المقرر دخولها الخدمة قريبًا. وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء…

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحي بمحافظة مطروح، بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، بعضها في مراحل التشغيل التجريبي، ومن المقرر دخولها الخدمة قريبًا.

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء أن هناك 3 مشروعات لمياه الشرب، يتم تنفيذها بالمحافظة، بطاقة 54 ألف م3/يوم، بتكلفة “مليار و116 مليون جنيه + 6 ملايين يورو”، وهى “محطة تحلية مياه البحر”الرميلة 3″، بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتتم حاليا تجارب التشغيل بها، ومحطة تحلية مياه برانى بطاقة ألفى م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2018، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة الضبعة، بطاقة 40 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى ديسمبر 2019.

وأضاف وزير الإسكان أنه جار أيضًا تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحى، فى محافظة مطروح، بطاقة 80ألف م3/يوم، وبتكلفة مليار و278 مليون جنيه، وهى “صرف صحى مدينة الضبعة، ويجرى تسليم الشبكات بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى سبتمبر2018، وصرف صحى الإسكان الاجتماعى بالحمام، الصرف الصحى المتكامل بمدينة مرسي مطروح “المرحلة الثانية”، صرف صحى مدينة الحمام “محطة معالجة +محطات الرفع”، صرف صحى مدينة سيوة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2020.

وأوضح سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب ودخلت الخدمة بمحافظة مطروح، بطاقة 121 ألف م3/يوم، بتكلفة474.5 مليون جنيه، وهى “الحل العاجل لمحطة مياه الشرب بمدينة سيوه “وحدة إزالة الحديد”، إنشاء الخط الناقل 1000 مم بطول 7 كم، بئر عميقة بمنطقة الدكرور بمدينة سيوه، إنشاء 4 خزانات استراتيجية بطاقة 80 ألف م3/يوم+ ملحقاتها، إنشاء محطة تحلية مياه البحر “الرميلة 2″، الخط الناقل من مجمع محطات الرميلة وحتى الخزانات الاستراتيجية”.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى ودخلت الخدمة بالمحافظة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة 337.7 مليون جنيه، وهى “محطة الرفع الفرعية رقم 5 ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة مرسى مطروح، محطة الرفع الفرعية رقم 6 ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة مرسى مطروح، محطة الرفع الرئيسية بمدينة سيوة، محطة الرفع الرئيسية رقم 2 ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة مرسى مطروح، محطة الرفع المساعدة رقم 2، توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بمطروح، محطة الرفع الفرعية رقم 4.