اقتصاد وأسواق

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم مُحصلة بجمارك الإسكندرية مايو الماضي

2 مليار جنيه إجمالي ضرائب ورسوم مُحصلة عن الواردات
منى عبدالباري 12:04 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 12:04 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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كشف تقرير حديث صادر عن مصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك «الإسكندرية»، خلال شهر مايو الماضي بلغت 2.519 مليار جنيه.

وأشار التقرير الذي تلقته وزارة المالية اليوم من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى الإفراج عن مشمول 9051 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار» خلال شهر مايو الماضي.

2 مليار جنيه إجمالي ضرائب ورسوم مُحصلة عن الواردات

كما لفت إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية، بلغت 395.102 مليون جنيه. وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2.114 مليار جنيه .

و أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3379 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو  الماضي، معظم أصنافها من «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت 5.477 مليارات جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر والرسوم الأخرى المُحصلة نحو 5.904 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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