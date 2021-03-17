عقـــارات

2.5 مليار جنيه ضخ متوقع بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية

استكمال مشروعات الابراج السكنية بإجمالى 3185 وحدة سكنية
محمود زكي 6:28 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 6:28 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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يعتزم جهاز تنمية مدينة غرب كارفور بالإسكندرية استثمار 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى القادم وذلك وفقا لما قاله المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية المدينة.

وأضاف إبراهيم أن الميزانية الجديدة تشمل استكمال مشروعات الابراج السكنية التى يتم تنفيذها بالمدينة والبالغ عددها 64 برجاً بإجمالى 3185 وحدة سكنية.

وأوضح إبراهيم أن نسبة التنفيذ فى مشروع الأبراج تتراوح بين %12 الى %58 ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع بالكامل خلال عام 2023.

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وأضتف رئيس جهاز المدينة أن العمل جار فى 310 فيلات بنسب تنفيذ بلغت %8 مشيرا إلى أن جهاز المدينة ضخ 7 مليارات جنيه فى المشروعات التى يتم تنفيذها منذ تأسيس المدينة.

وأكد إلى أن الشركة المصرية السعودية تتولى تسويق مشروع الابراج لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا على شراء الوحدات من جانب العملاء.

واوضح ان العام ميزانية العام المالى الحالى تبلغ 1.5 مليار جنيه يتم استخدامها فى تنفيذ أعمال المرافق لقطع الأراضى التى تمت الموافقة على مشاركتها بين المستثمرين والهيئة. وكذلك تنفيذ الخطة لمشروع الفيلات والابراج.

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كان مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخراً على تخصيص 46 قطعة أرض للمستثمرين بالأراضى الواقعة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مشروع صوارى بأرض غرب كارفور بالإسكندرية)، وذلك بنظام المشاركة بالحصة العينية.

ونشرت «المال» فى صفحتها الأولى يوم الاثنين الماضى اقتناص 19 شركة تعمل فى التطوير العقارى 46 قطعة أرض بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، بنظام المشاركة العينية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت مصادر فى الهيئة إن مساحات الأراضى تتراوح بين 2000 متر إلى 19 فدانا وتضم العديد من الأنشطة أبرزها العمرانى المتكامل و«المختلطة» والعمارات السكنية

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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