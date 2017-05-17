2.5 مليار جنيه تراجعًا فى إيرادات فودافون مصر

تراجعت إيرادات شركة فودافون مصر، خلال النصف الثانى من العام المالى 2016 /2017، 2.6 مليار جنيه، لتسجل 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، فى النصف الأول من نفس العام، بنسبة انخفاض بلغت %33.3.

وأرجعت نتائج أعمال فودافون العالمية الصادرة الثلاثاء، سبب التراجع إلى خسائر فروق العملة، التى تحملتها الشركة بعد قرار الحكومة فى 3 نوفمبر الماضى، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلًا عن تعثر وحدتها الهندية التى تعكف على فصلها من شركات المجموعة الأم.

وبحسب النتائج التى حصلت «المال» على نسخة منها، احتسبت الشركة البريطانية متوسط قيمة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 9.8 جنيه،

ومن المعروف أن العام المالى لفودافون العالمية، يبدأ فى أبريل من كل عام، وينتهى خلال مارس من العام الذى يليه.

وأوضحت النتائج أن إجمالى إيرادات فودافون مصر فى العام المالى، وصل إلى 13 مليار جنيه، وسجلت أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بلغت 5.8 مليار جنيه، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 3.3 مليار جنيه.

وألمحت إلى أن عدد عملاء الشركة بمصر خلال الربع الأخير من العام (يناير – مارس) وصل إلى 40.9 مليون عميل، قاموا بإجراء 30.6 مليار دقيقة، و788 مليون رسالة نصية، مقارنة بـ 39.6 مليون عميل، بالربع الثالث، أجروا 30.4 مليار دقيقة، و949 مليون رسالة نصية.

وبلغ حجم استهلاك البيانات عبر المحمول فى الربع الأخير من العام 42.325 تيرابايت، مقارنة بـ 39.8 تيرابايت، وبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» نحو 301 ألف عميل مقابل 267 ألف عميل.

وفى سياق متصل، حققت المجموعة البريطانية إجمالى إيرادات حتى 31 مارس بلغت 47.631 مليار يورو، مقابل 49.810 مليار يورو فى العام الماضى 2015 /2016 بنسبة تراجع بلغت %4.4.

يُذكر أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية، «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضى، البالغة 10 مليارات جنيه، و1.1 مليار دولار، ولا زالت تنتظر الحصول على ترددات تشغيل الخدمة حتى الآن.