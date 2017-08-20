2.5 مليار جنيه إيرادات 19 علامة تجارية في يونيو

أحمد شوقي وأحمد عوضبلغت قيمة مبيعات 19 علامة تجارية من السيارات الملاكي في مصر، خلال شهر يونيو الماضي 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة 100 مليون جنيه.هذه الأرقام تأتي رغم تراجع مبيعات السيارات بنحو 50% خلال يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016.وبلغت مبي

أحمد شوقي وأحمد عوض

بلغت قيمة مبيعات 19 علامة تجارية من السيارات الملاكي في مصر، خلال شهر يونيو الماضي 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة 100 مليون جنيه.

هذه الأرقام تأتي رغم تراجع مبيعات السيارات بنحو 50% خلال يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكي في يونيو الماضي 6.8 ألف وحدة مقابل 7.1 ألف في مايو السابق له، و6.3 ألف خلال أبريل. وقد سجلت مبيعات مارس الماضي أعلى معدل لها خلال العام الجاري بواقع 8 آلاف وحدة فيما تعتبر مبيعات فبراير السابق له الأقل بواقع 4.8 ألف وحدة؛ في حين بلغت مبيعات يناير 6.9 ألف سيارة.

وهوت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال يونيو الماضي إلى 10.1 ألف وحدة مقابل 10.3 ألف سيارة في مايو و9.5 ألف في أبريل. وبلغت مبيعات مارس 10.6 ألف مقابل 6.5 ألف في فبراير و9.4 ألف في يناير.

وتعود الزيادة في الإيرادات رغم هذا التراجع إلى الزيادات المتتالية في أسعار السيارات على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وفيما يلي ترصد “المال” الإيرادات التي حققتها الشركات خلال يونيو الماضي من السيارات السيارات.



135 مليون جنيه إيرادات “أوبل”.. و128.6 مليون لـ”شيفروليه”



بلغت إيرادات شركة المنصور للسيارات من مبيعات العلامة الألمانية “أوبل” 135 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي، وتوزعت هذه الإيرادات بين 5 طرازات.

تصدرت أوبل إنسيجنيا القائمة بإيرادات 76.8 مليون جنيه موزعة بين 135 سيارة بسعر 569 ألف جنيه للوحدة، وفي المرتبة الثانية حلت أوبل أسترا بقيمة 53.6 مليون جنيه من 147 سيارة بسعر 365 ألف جنيه للوحدة.

وجاءت أوبل كورسا في المرتبة الثالثة بإيرادات 2.1 مليون جنيه موزعة بين 7 سيارات بسعر 295 ألف جنيه للوحدة فيما جاءت أوبل كاسكادا في المرتبة الرابعة بواقع 1.25 مليون جنيه من بيع سيارتين فقط بواقع 629 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

أما أوبل موكا فحلت بالمركز الأخير بإيرادات بلغت 1.22 مليون جنيه من بيع 3 وحدات بسعر 409 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

وبالنسبة لقيمة مبيعات العلامة الأمريكية شيفروليه خلال شهر يونيو الماضي؛ فقد بلغت 128.6 مليون جنيه موزعة بين 4 طرازات.

وسجلت مبيعات السيارة شيفروليه لانوس خلال يونيو 9.7 مليون جنيه موزعة بين 50 سيارة؛ بسعر 158.4 ألف جنيه للوحدة.

أما شيفروليه أفيو فبلغت قيمة مبيعاتها 24 مليون جنيه موزعة بين 122 سيارة؛ بسعر 197 ألف جنيه للوحدة؛ فيما بلغت قيمة مبيعات طراز أوبترا 50 مليون جنيه موزعة بين 213 سيارة بواقع 213 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وبلغت قيمة مبيعات شيفروليه كروز خلال يونيو الماضي 44.8 مليون جنيه موزعة بين 150 سيارة بسعر 299 ألف جنيه للوحدة.





“هيونداي” تحصد 383 مليون جنيه.. و”مازدا” 26.7 مليون



أسهمت الحصيلة المرتفعة من مبيعات طرازي “إلانترا” و”توسان” في وصول إيرادات العلامة الكورية هيونداي خلال شهر يونيو الماضي إلى 383 مليون جنيه؛ من مختلف الطرازات الملاكي.

وبلغت قيمة مبيعات هيونداي توسان 128.3 مليون جنيه خلال يونيو الماضي موزعة بين 254 سيارة بسعر 505 آلاف جنيه للوحدة فيما وصلت قيمة مبيعات هيونداي إلانترا HD إلى 105.8 مليون جنيه من حصيلة بيع 454 سيارة بسعر 223 ألف جنيه للوحدة.

وسجلت هيونداي إلانترا AD إيرادات وصلت إلى 17.9 مليون جنيه من بيع 56 سيارة بسعر 320 ألف جنيه للوحدة؛ فيما بلغت مبيعات هيونداي نيو إلانترا 5.3 مليون جنيه من بيع 21 سيارة بسعر 255 ألف جنيه للوحدة.

وبالنسبة لإيرادات هيونداي فرنا فقد بلغت 90 مليون جنيه حيث باعت السيارة المجمعة محليا 600 وحدة خلال يونيو الماضي بسعر 150 ألف جنيه للوحدة، فيما وصلت قيمة مبيعات هيونداي أكسنت 17.7 مليون جنيه من بيع 86 وحدة بسعر 206 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

وسجل طراز هيونداي i10 إيرادات لم تتجاوز 179 ألف جنيه، وهيونداي جراند i10 نحو 458 ألف جنيه، وسولاريس 2.9 مليون جنيه، وهيونداي i30 نحو 1.2 مليون جنيه، وهيونداي سوناتا 6.3 مليون جنيه.

وسجلت العلامة التجارية اليابانية مازدا إيرادات إجمالية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 26.7 مليون جنيه؛ كان لطراز مازدا 3 نصيب الأسد منها.

وقد باعت مازدا 3 خلال يونيو المنصرم 70 سيارة محققة إيرادات إجمالية بقيمة 23.4 مليون جنيه؛ حيث بلغ سعر السيارة 335 ألف جنيه.

وبلغت إيرادات مازدا 2 نحو 3.2 مليون جنيه موزعة بين 12 سيارة بسعر 269 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات مازدا خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 432 سيارة موزعة بواقع 395 سيارة من طراز مازدا 3 و35 سيارة من مازدا 2؛ بالإضافة إلى سيارة واحدة من كل من مازدا CX9 ومازدا CX5 تم بيعهما خلال يناير 2017.



“شيري” تبيع بـ78.7 مليون جنيه.. و”جيلي” بـ33.2 مليون



بلغت الإيرادات الإجمالية لمبيعات العلامة الصينية شيري خلال شهر يونيو الماضي، 78.7 مليون جنيه بعد بيع 428 سيارة من طرازي إنفي وتيجو.

وبلغت إيرادات شيري إنفي خلال يونيو المنصرم 24.6 مليون جنيه موزعة بين 182 سيارة بسعر 135 ألف جنيه للوحدة. وقد شهدت شيري إنفي تخفيضات كبيرة خلال الاسابيع الماضية ضمن الخصومات التي طرحها الوكيل بغية تنشيط المبيعات بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال الشهور الماضية بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.

وبهذه التخفيضات انضمت شيري إنفي لقائمة أرخص 5 سيارات في مصر.

أما شيري تيجو فقد وصلت إيراداتها إلى 54.1 مليون جنيه موزعة بين 246 سيارة تم بيعها خلال يونيو 2017 بسعر 220 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وبلغت حصيلة مبيعات العلامة الصينية جيلي خلال يونيو الماضي 33.2 مليون جنيه من بيع 228 سيارة.

واستحوذت جيلي إيمجراند 7 على نصيب الأسد من هذه المبيعات والإيرادات المتحققة بواقع 227 سيارة بقيمة 33.1 مليون جنيه بسعر 145 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

وكانت أسعار السيارة مع بداية العام الجاري تحلق فوق مستوى 180 ألف جنيه مما هوى بمبيعاتها بشكل كبير ودفع بالوكيل الرسمي للعلامة الصينية لخفض أسعارها لأقل من مستوى 150 ألف جنيه؛ حيث يؤكد موزعون بالسوق أن هذه التخفيضات أسهمت في تحريك المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق.

وخلال يونيو الماضي أيضًا باعت جيلي سيارة من طراز باندينو 1500 سي سي بعد شهور عديدة من الغياب عن السوق المحلية؛ وقد بلغ سعر السيارة 105 ألف جنيه. لكنها لم تتوفر بعد في السوق بالشكل الكافي.

70.7 مليون جنيه حصيلة “جيب”.. و”فورد” تجنى 44 مليون

في سياق آخر، باعت العلامة الأمريكية جيب 92 سيارة خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 70.7 مليون جنيه؛ موزعة بين 3 طرازات.



ووصلت إيرادات جيب رينيجيد 24.6 مليون جنيه موزعة بين 46 سيارة بسعر 535 ألف جنيه للوحدة؛ فيما بلغت إيرادات جيب رانجلر أنليميتيد 5.8 مليون جنيه من بيع 12 سيارة بسعر 485 ألف جنيه للسيارة الواحدة.



أما السيارة الأغلى والأعلى إيرادًا فهي جيب جراند شيروكي وقد وصلت مبيعاتها إلى 34 وحدة مسجلة إيرادات بقيمة 40.3 مليون جنيه؛ حيث بلغ سعر الوحدة 1.8 مليون جنيه.



وقد بلغت المبيعات الإجمالية للعلامة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الحاري 531 سيارة؛ وقد شهد مايو الماضي تسجيل أعلى مبيعات شهرية لجيب بواقع 185 وحدة فيما شهد فبراير أدنى أداء للعلامة الأمريكية حيث لم تتجاوز المبيعات 8 سيارات.



في المقابل بلغت قيمة مبيعات شركة عبد اللطيف جميل من العلامة الأمريكية فورد خلال شهر يونيو الماضي 45 مليون جنيه موزعة بين 3 طرازات هي فوكاس وفيوجن وكوجا.



وباعت فورد فوكاس إيكوبوست خلال يونيو الماضي 50 سيارة بقيمة 16.2 مليون جنيه؛ حيث بلغ سعر الوحدة 325 ألف جنيه؛ فيما باعت فورد فيوجن 5 سيارات فقط بقيمة 3 مليون جنيه؛ بسعر 600 ألف جنيه للوحدة.



وسجلت مبيعات فورد كوجا 24.7 مليون جنيه موزعة بين 45 سيارة؛ بسعر 550 ألف جنيه للوحدة.



وقد بلغت مبيعات فورد خلال 6 أشهر كاملة 1225 سيارة؛ وتعتبر مبيعات يونيو الماضي الأقل بواقع 100 وحدة فيماي تعتبر مبيعات يناير الأعلى بواقع 283 سيارة.



EIM تسجل إيرادات بـ218 مليونًا



سجلت إيرادات المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل كيا ورينو، 218 مليون جنيه خلال يونيو الماضي بواقع 686 سيارة.



وتقدر حجم مبيعات العلامة الكورية كيا بـ 557 وحدة بقيمة 167.7 مليون جنيه، كما بلغت نحو 129 سيارة من العلامة الفرنسية رينو بقيمة 50.3 مليون.



وتمكنت كيا من بيع 30 وحدة من طراز بيكانتو بقيمة 6.9 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعات كيا ريو 25 وحدة بقيمة 7.9 مليون جنيه.



وبلغت قيمة مبيعات كيا سول 7.6 مليون جنيه، فيما وصلت إيرادات سيراتو 130.5 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات كارنز نحو 32 سيارة بقيمة 14.6 مليون جنيه.



وسجلت مبيعات رينو إيجيبت وكيل العلامة الفرنسية رينو، نحو 129 سيارة بقيمة 50.3 مليون جنيه من طراز كادجار، فيما لم تبع رينو من “ميجان ولوجان ولودجي وفلونس وسانديرو وسيت واي وكابتشرو وداستر” نهائيا خلال يونيو.



إيرادات “سوبارو” تصل لـ39.9 مليون جنيه.. وميتسوبيشي 116 مليونًا



بلغ حجم مبيعات أبو غالي موتورز وكيل سوبارو، نحو 95 سيارة من طراز XV بقيمة 39.9 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، بينما تجمدت مبيعات العلامة اليابانية من طرزات “امبيريزا وفوريستر”.



وتمكنت شركة دايموند موتورز وكيل ميتسوبيشي، من بيع 447 سيارة من طراز ميتسوبيشي لانسر EX بقيمة 116.2 مليون جنيه، وقد توقفت مبيعاتها من “اتراج وباجيرو”.



716 مليون جنيه قيمة مبيعات تويوتا



بلغت حجم مبيعات تويوتا ايجيبت – وكيل العلامة اليابانية في مصر، نحو 641 سيارة بقيمة 716مليون جنيه، لتتمكن من بيع 4 سيارات من طرازات ياريس فئة الهاتشباك بقيمة تصل إلي مليون جنيه، كما بلغت قيمة مبيعات أفانزا فئة 1.5 لتر نحو 1.8 مليون جنيه بواقع 5 سيارات.



وتقدر قيمة مبيعات تويوتا من ياريس فئة السيدان بـ 355 ألف جنيه لسيارة واحدة، فيما سجلت مبيعات تويوتا أوريس سيارتين فقط بقيمة 790 ألف جنيه، ولتصل قيمة مبيعات تويوتا كورولا – إلي نحو 140.2 مليون جنيه بواقع 355 سيارة.



وتمكنت تويوتا ايجيبت من بيع 3 سيارات من طرازات كامري بقيمة 6 مليون جنيه، وبلغت حجم مبيعات تويوتا C -HR نحو 25 وحدة بقيمة 13.6 مليون جنيه، فيما تقدر قيمة مبيعات تويوتا فوتشينر سعة 4 لتر نحو 7.9مليون جنيه بواقع 10 سيارات، كما سجلت نحو 7.6مليون جنيه من طرازات الفوتشينر سعة 2.7 لتر.



وبلغت حجم مبيعات تويوتا برادو نحو 119 سيارة بقيمة 248.7 مليون جنيه، فيما يقدر اجمالي مبيعات تويوتا لاند كروزر بـ 107 سيارة بقيمة 287.8 مليون جنيه خلال تلك الفترة.



نيسان تبيع بـ 417.6 مليون جنيه.. و«CDCM» تسجل 39.3



تمكنت نيسان ايجيبت من بيع ما يقرب من 1512 سيارة بقيمة 417.6 مليون جنيه، لتسجل بيع 823 سيارة من نيسان صني بقيمة 173.2 مليون جنيه، ولتبلغ قيمة 164 ألف جنيه من نيسان تيدا فئة الهاتشباك.



وبلغت حجم مبيعات نيسان سنترا نحو 302 سيارة بقيمة 87.8 مليون جنيه، فيما باعت جولك بـ 400 ألف جنيه، كما تقدر قيمة مبيعات نيسان قشقاي بـ 155.9مليون جنيه من 385 سيارة.





وبالنسبة لحجم ايردات القاهرة للتنمية وصناعة السيارات «CDCM» وكيل بيجو، فقد بلغت ايراداتها نحو 39.3 مليون جنيه من بيع 109 سيارة، حيث باعت 33 سيارة من طراز بيجو “301” بقيمة 7.4مليون جنيه، فيما باعت بـ 335 ألف جنيه من طراز بيجو 208.



وتقدر حجم مبيعات بيجو “3008” بـ 26 وحدة بقيمة 10.7 مليون جنيه، ويبلغ اجمالي مبيعات بيجو “508” نحو 26 وحدة بقيمة 11.7 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة مبيعات «CDCM» من بيجو “5008” إلي نحو 5.9 مليون جنيه، وبلغت قيمة مبيعات بيحو “2008” نحو 3.1 مليون جنيه.



هوندا تبيع بـ 8.7 مليون جنيه.. وسوزوكي تسجل 2.7



سجلت ايردات شركة هوندا ايجيبت، احدي مجموعة شركات مجموعة الفطيم، وكيل العلامة اليابانية هوندا، نحو 8.7 مليون جنيه، مسجلة بيع 17 سيارة من طراز هوندا سيفك، فيما توقفت مبيعات هوندا سيتي بالسوق المحلية.

وبالنسبة لقيمة مبيعات مودرن موتورز من سيارات سوزوكي فقد بلغت نحو 2.7 مليون جنيه، لتسجل حجم ايردات سوزوكي ألتو نحو 139 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات سويفت فئة الهاتشباك 500 ألف جنيه وسوزوكي فيتارا نحو 410 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات سوزوكي SX4 نحو 1.7 مليون جنيه.