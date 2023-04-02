2.5 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مارس 2023

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 5886 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس 2023 لكل السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والذرة، والسكر، والبقوليات، ومكونات ومستلزمات الإنتاج ، وقطع الغيار .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 403 ملايين و572 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و692 مليون و 306 آلاف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 408 ملايين و170 ألف جنيه.

وخلال شهر مارس الماضي تم تصدير مشمول 3511 بياناً جمركياً تحت كل نظم التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى، بقيمة بلغت 6 مليارات و796 مليون و251 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ مليون و439 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن عدد 447 بيانا جمركيا بنحو 3 ملايين و33 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر مارس 2023 حوالي 2 مليار و 508 ملايين و524 ألف جنيه.

يأتي ذلك توجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالعمل علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.