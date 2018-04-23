%2.5 حصة مصر من أقساط التأمين الشخصية فى القارة السمراء

ماهر أبوالفضلارتفعت حصة أقساط السوق المصرية، بنشاطى الحياة والممتلكات، لتصل إلى %3.5 من إجمالى الأقساط المباشرة على مستوى قارة أفريقيا بنهاية 2016، مقابل %3.3 فى العام السابق.ووفقا لأحدث إحصاءات رسمية صادرة من الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين، وإعادة التأمين «FAIR» - حصلت المال على

ماهر أبوالفضل

ارتفعت حصة أقساط السوق المصرية، بنشاطى الحياة والممتلكات، لتصل إلى %3.5 من إجمالى الأقساط المباشرة على مستوى قارة أفريقيا بنهاية 2016، مقابل %3.3 فى العام السابق.

ووفقا لأحدث إحصاءات رسمية صادرة من الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين، وإعادة التأمين «FAIR» – حصلت المال على نسخة منها- بلغت أقساط السوق المصرية فى الممتلكات والحياة 2.13 مليار دولار فى 2016، مقابل 2.1 مليار فى العام السابق.

وبلغت حصة السوق المصرية من أقساط العالم %0.05، وهى نفس نسبتها خلال عامى المقارنة.

فى السياق ذاته استحوذت أقساط تأمينات الحياة على نصيب الأسد من الحصة السوقية على مستوى قارة أفريقيا، فبلغت %2.5، مقابل %1 فقط لأقساط الممتلكات مقارنة بإجمالى الأقساط المباشرة فى القارة السمراء.

وبلغت نسبة الاختراق فى سوق التأمين المصرية – نسبة الوصول إلى شرائح المجتمع المستهدفة – %0.6 فى 2016، وهى نفس النسبة التى حققتها فى العام السابق.