2.5% ارتفاعا في أعداد السفن العابرة لقناة السويس

نادية صابرسجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال يونيو الماضي عبور 1384 سفينةـ بزيادة بلغت نسبتها 2.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سجل عبور 1350 سفينة، حسبما أكد موقع هيئة قناة السويس الإلكتروني اليوم. كما سجلت الحمولات العابرة بالقناة خلال يونيو الماضي 84.6 مليون طن، ب



نادية صابر

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خلال يونيو الماضي عبور 1384 سفينةـ بزيادة بلغت نسبتها 2.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي سجل عبور 1350 سفينة، حسبما أكد موقع هيئة قناة السويس الإلكتروني اليوم.



كما سجلت الحمولات العابرة بالقناة خلال يونيو الماضي 84.6 مليون طن، بزيادة بلغت 5.8% مقابل 80 مليونا و31 ألف طن خلال يونيو العام الماضي.

وأكدت إحصائيات الملاحة أن سفن الحاويات وناقلات البترول وسفن البضائع الصب قادت ارتفاع حركة التجارة العابرة بقناة السويس، حيث سجلت سفن الحاويات عبور 465 سفينة بزيادة 0.6% عن يونيو العام الماضي والذي سجل 462 سفينة، بينما سجلت ناقلات البترول عبور ناقلة بزيادة 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت عبور 350 ناقلة، بينما سجلت سفن الصب عبور 217 سفينة، بزيادة 14.8% مقابل عبور 189 سفينة في يونيو 2016.

كما تراجعت سفن البضائع العامة بنحو 7.4%، حيث سجلت أعدادها 125 سفينة الشهر الماضي، مقابل عبور 135 سفينة في يونيو 2016، ويليها تراجع في حاملات الجرارات بنسبة 10.7% حيث عبرت 67 سفينة خلال يونيو الماضي مقبل عبور 75 سفينة في يونيو 2016.

وأكدت الاحصائيات أن يونيو الماضي شهد استقبال سفينة واحدة للركاب، بحمولة 79 ألف طن، مقابل سفنتين بحمولة 90 ألف طن في يونيو 2016.

وأوضحت أن أعلام دول بنما وليبيريا وهونج كونج سجلت المراتب الثلاث الأولي في عبور القناة، حيث سجل علم بنما عبور 193 سفينة، يليه ليبيريا بعبور 189 سفينة، ويليه هونج كونج بعبور 120 سفينة، من إجمالي 73 علم دولة.