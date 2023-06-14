2.49 مليار جنيه زيادة في حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي خلال عام

ارتفع إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي إلى 168.45 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي 2023، مقابل 166.07 خلال الفترة المناظرة من العام السابق أبريل 2022، مسجلًا نسبة نمو 1.4%.

وسجل حجم أعمال البنك، حسب البيانات المنشورة على

، نحو 171.34 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 168.85 مليار جنيه خلال أبريل 2022.وارتفعت أرصدة التوظيف للعملاء بنحو 435 مليون جنيه، لتسجل 138.75 مليار جنيه مقابل 134.40 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021، بنسبة نمو 3.2%.سجلت أعداد ماكينات الصراف الآلي معدل نمو بلغ 6.8% إذ بلغت 567 ماكينة بنهاية أبريل 2023 مقابل 531 بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.وبخصوص بطاقات الدفع (ميزة وفيزا) فقد سجلت 364 بطاقة بنهاية أبريل مقابل 323 بطاقة بنهاية أبريل 2022.حقق عدد حسابات العملاء معدل نمو بلغ 2.5%، مسجلة 1975 حسابًا بنهاية أبريل مقابل 1926 حساب، مرتفعة بنحو 49 حساب.