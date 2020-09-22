2.4 مليون يورو من مؤسسات دولية لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بأسيوط

حصلت وزارة البيئة على تمويل من مؤسسات دولية لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة فى محافظة أسيوط قبل نهاية 2020 بتكلفة 2.4 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تبلغ 330 طناً يومياً.

وقال الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لـ«المال»، إنه جارى العمل على تمهيد الأرض وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية والمعايير الأوروبية، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مدفن ملاصق للمصنع على مساحة 20 فداناً.

وتابع: المستهدف ضخ 228 مليون جنيه لإنشاء منظومة المخلفات الجديدة فى محافظة أسيوط، وجارى العمل على تنفيذ 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمركز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تشمل العمل على تحسين منظومة النقل والمعالجة وتوفير محطات وسيطة لفرز وتجميع المخلفات، وكذلك التوسع فى تحقيق القيمة المضافة من المخلفات للاستفادة منها وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أنه تم إطلاق العديد من حملات التوعية لرفع مستوى النظافة فى المحافظة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وروساء المراكز والمدن، مشيراً إلى أنه تم تدعيم المشروع بعدد 6 معدات شفط وإزالة للأتربة من الشوارع والميادين، وتم توزيعها على المراكز.

يشار إلى أن المخطط التنفيذى لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة للعام المالى 2020 – 2021 يبلغ إجمالى تكلفتة حوالى 1.2 مليار جنيه، وفقا لدراسة قامت بها الحكومة، وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولويات المشروعات التى سيكون لها أكبر الأثر فى تحسين منظومة النظافة.

وقال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، فى بيان سابق، إنه تم رفع مخلفات العام الماضى والتخلص الآمن من حوالى 33 مليون طن، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومياً، وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومياً.