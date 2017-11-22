2.4 مليون دولار مكافأة تأهل نيجيريا لكأس العالم 2018

على المصرى سيقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم مبلغاً قدره 2.4 مليون دولار مكافأة للاعبي المنتخب بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، حسبما أكد المتحدث باسم الاتحاد النيجيري أديمولا الأجيري، عقب وصول النسور الخضراء للمونديال للمرة السادسة في تاريخه، وتخطى الدور الأول ثلاث مرات أ

على المصرى

سيقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم مبلغاً قدره 2.4 مليون دولار مكافأة للاعبي المنتخب بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، حسبما أكد المتحدث باسم الاتحاد النيجيري أديمولا الأجيري، عقب وصول النسور الخضراء للمونديال للمرة السادسة في تاريخه، وتخطى الدور الأول ثلاث مرات أعوام 1994 و1998 و2014.



وقال أديمولا الأجيري، اليوم الأربعاء: “الاتحاد النيجيري وافق على منح المنتخب 2.4 مليون دولار من مبلغ 8 ملايين دولار نتوقع أن نحصل عليها من الفيفا”، كما وافق الاتحاد النيجيري على دفعات ومكافآت أخرى للمنتخب لتجنب مشكلة الدفع التي عانى منها خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم في البرازيل عام 2014.

