2.4 مليار دولار حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر‎

محمود جمال وسمية كمال قدر محمد عزام مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر بنحو ٢.٤ مليار دولار وقال عزام إن المصريين ينفقون نحو ٢.٥ مليار سنويا علي حجز خطوط الطيران و ١.٢ مليار علي السفر للخارج وذكر أن ٢

محمود جمال وسمية كمال

قدر محمد عزام مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر بنحو ٢.٤ مليار دولار

وقال عزام إن المصريين ينفقون نحو ٢.٥ مليار سنويا علي حجز خطوط الطيران و ١.٢ مليار علي السفر للخارج

وذكر أن ٢٥٪ من مستخدمي الانترنت الذين تتراوح اعمارهم بين ١٨و ٢٤ سنة يقبلون على التجارة الإلكترونية، والنسبة ذاتها للذين تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و ٢٩ سنه و ١٥٪ للأعمار بين ٣٥ و ٣٩سنة.

ولفت إلى أن ٧٠٪ من المستخدمين لايزالون يقومون بالدفع عند الاستلام و ١٦٪ عبر بطاقات الائتمان و ٧٪ للبطاقات مسبقه الدفع.