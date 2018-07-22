2.4 مليار جنيه صافى أرباح أبو قير للأسمدة خلال عام

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 8.1% خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2018.وسجلت الشركة صافى ربح قدره 2.4 مليار جنيه، خلال السنة المشار إليها، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال العام السابق.وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.5 م

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 8.1% خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 2.4 مليار جنيه، خلال السنة المشار إليها، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.5 مليار جنيه خلال 2018، مقارنة بنحو 6 مليارات حنيه خلال العام السابق، وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.61 جنيه مقارنة 1.47 جنيه فى العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.8 مليار جنيه موزعًا على 1.2 مليار سهم بقيمة اسمية 1.5 جنيه للواحد.