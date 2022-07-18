2.32 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد يونيه الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يونيه الماضي، بلغت نحو 2.329 مليار جنيه.

عن أصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة

وقال التقرير إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 7421 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 344.203 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 1.985 مليار جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 1093 بيانًا جمركيًا خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 2.58 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3.649 ملايين جنيه.

