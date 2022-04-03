السعودية: 2.3 مليون معتمر خلال شهر مارس الماضي

واصلت المؤسسات السعودية استعداداتها المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان بعد رفع القيود الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

من جانبها، استعدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لشهر رمضان المبارك بأكثر من 27 برنامجاً وخدمة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تنوعت البرامج بين ميدانية وخدمية ووقائية.

وأكد وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشئون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن البرامج والخدمات التي تعمد لتيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات، مبيناً أن الوكالة عمدت عبر إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام إلى غسل الأرضيات عشر مرات يومياً، وتطهير الأماكن والإشراف على سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام .

وأشار الجابري إلى أن إدارة سقيا زمزم تعمل لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم.

كان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشن في وقت سابق برنامج متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية وتطبيقها بشكل إلكتروني لتسهيل رصد الأعمال المنجزة ومتابعة تنفيذها ومعالجة المتعثر منها بطرق تقنية فريدة من نوعها.

من ناحية أخرى شهدت أعداد تصاريح أداء العمرة زيادة كبيرة في شهر مارس 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تفشي الوباء حيث تجاوز إجمالي عدد الزيارات 2.3 مليون هذا الشهر، وشهد الأسبوع الثالث من الشهر أداء أكثر من 702 ألف مناسك العمرة ، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأت وزارة الحج السعودية في إصدار الأرقام اليومية.

كما بلغ اجمالي تصاريح الخدمات (الصلاة والطواف وأداء العمرة) التي قدمت للزوراء في المسجد الحرام أكثر من 54 مليون تصريح (54,395,606).

كما عبر أبناء مكة المكرمة عن فرحتهم بعودة توافد ضيوف الرحمن حيث تحمل عودة العمرة بوادر إيجابية لأصحاب المشاريع الصغيرة المرتبطة بشكل أساسي بخدمة المعتمرين، خاصة في شهر رمضان الكريم، حيث أشار فهد الوذياني، مالك مشروع زوّار البيت: ” تفخر زوّار البيت باستضافة نزلاء أوفياء من الجزائر والمغرب ومصر ومختلف بقاع الأرض، حيث لا يقتصر نشاطنا على خدمات الضيافة فحسب، بل نسعى لتعريف زوارنا على مكة المكرمة كما يراها شعبها.” مضيفاً: “كلنا شوق لرؤية ضيوفنا مجدداً بعد انقطاع.”

وأضاف ماجد ربوعي، الخبير الفندقي والرئيس التنفيذي لضيافات الحرمين: “الانتعاش بدأ فعلياً في القطاع، وكلنا حماس لاستقبال ضيوف الرحمن بأفضل الخدمات وتعزيز الأواصر الثقافية كما جرت العادة.”

من جانبه عبر رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة، عبد الله فيلالي عن سعادته بعودة ضيوف الرحمن وقال: “في غضون أيام من إعلان عودة العمرة، ارتفعت حجوزات الفنادق بشكل كبير في مكة المكرمة” مضيفاً: “.شغف العالم بالعودة لمكة جليّ، وشغفنا أكبر لاستقبالهم كما يجب.”