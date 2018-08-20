2.3 مليون حاج يقفون على جبل عرفات اليوم

خالد بدر الدينتجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات اليوم الاثنين طالبين من الله المغفرة مع اقتراب موسم الحج من ذروته بعد أن أمضى الحجاج الليل بملابس الإحرام البيضاء في مخيمات في نطاق الجبل الذي يؤمن المسلمون بأن الله اختبر فيه إيمان نبيه إبراهيم بالرؤيا التي أدرك من خلالها أن عليه التضحية



خالد بدر الدين

تجمع أكثر من 2.3 مليون حاج على جبل عرفات اليوم الاثنين طالبين من الله المغفرة مع اقتراب موسم الحج من ذروته بعد أن أمضى الحجاج الليل بملابس الإحرام البيضاء في مخيمات في نطاق الجبل الذي يؤمن المسلمون بأن الله اختبر فيه إيمان نبيه إبراهيم بالرؤيا التي أدرك من خلالها أن عليه التضحية بابنه إسماعيل.

وأعلنت السعودية أن عدد حجاج بيت الله الحرام تجاوز 2.3 مليون حاج أغلبهم من خارج المملكة وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج وتستهدف المملكة زيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا والحجاج إلى 5 ملايين بحلول عام 2020، كما يأملون مضاعفة عدد المعتمرين مرة أخرى إلى 30 مليونا بحلول 2030.

وانضم إليهم قبل الفجر من الحجيج من أمضوا الليلة السابقة في مشعر منى على مسافة غير بعيدة بالحافلات أو سيرا على الأقدام ليصلوا إلى جبل عرفات هو أيضا الجبل الذي وقف عليه الرسول محمد ليلقى خطبة الوداع.

وحمل بعض الحجاج مظلات بيضاء لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية بعد ليلة شهدوا فيها عواصف رعدية ورياحا شديدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الجنود السعوديون يوزعون زجاجات المياه على الرجال والنساء الوافدين من 165 دولة لأداء فريضة الحج، بينما اهتم عدد قليل من الحجاج بالتقاط الصور الذاتية (سيلفي ).

وسيقضي الحجاج النهار على جبل عرفات ثم يتحركون إلى وادي مزدلفة لجمع الحصى من أجل استخدامه في شعيرة رمي الجمرات التي تبدأ يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.

وفي ساعة متأخرة من الليل يوم الأحد تم تغيير كسوة الكعبة المطرزة بخيوط ذهبية بآيات من القرآن، وسيعود الحجاج للطواف حول الكعبة في نهاية شعائر الحج التى تشرف عليها المملكة التى تستمد سمعتها من إشرافها على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة وتنظيم الحج.

ويمثل الحج أيضا الركن الرئيسي في خطة لتنمية حركة السياحة في إطار حملة لتنويع الموارد الاقتصادية في السعودية بدلا من الاعتماد على النفط حيث يدر الحج والعمرة عائدات بمليارات الدولارات من خلال إسكان الحجاج والمعتمرين الوافدين من الخارج وانتقالاتهم ومشترياتهم من الهدايا.

ومن المخاوف الدائمة احتمال تفشى الأمراض بين الحجاج الذين يقضون خمسة أيام في زحام شديد حيث يتناول كثيرون الطعام فى العراء وينامون على الأرض قرب الأماكن المقدسة، ويقول المسؤولون إنهم أخذوا كل الاحتياطات الضرورية هذا العام حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من أفراد قوات الأمن والعاملين فى مجال الصحة للحفاظ على سلامة الحجيج وتقديم الاسعافات الأولية لهم.