2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أكتوبر الماضى

استعرض محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 2.329 مليار جنيه.

عن واردات وصادرات لسلع استراتيجية وبضائع عامة

أشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6431 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكل، والسيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 350.489 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 1.583 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 451.899 مليون جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 3625 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 8.396 مليار جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15.485 مليون جنيه.