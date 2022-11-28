2.3 مليار جنيه صادرات «التعاون للبترول» بنهاية يونيو

قفزت حصيلة صادرات شركة التعاون للبترول السنوية مسجلة 2.365 مليار جنيه، بنهاية شهر يونيو الماضى.

قالت مصادر مسئولة فى قطاع البترول لـ«المال»، إن قيمة صادرات الشركة السنوية بختام يونيو قفزت بنسبة %80 مقارنة بالعام المالى 2020/2021، الذى سجلت فيه 1.313 مليار.

وتأسست شركة التعاون للبترول عام 1934، ويتمثل نشاطها فى تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والكيماويات والغاز الطبيعى فى السوق المحلية، فضلا عن تموين السفن بالوقود.

وعلى صعيد آخر، قفزت مبيعات الشركة السنوية من الكيماويات بنسبة زيادة تقارب %33 مسجلة 4 مليارات جنيه بختام يونيو، مقابل 3 مليارات فقط خلال العام المالى 2021/2020.

واستحوذ السولار على نصيب الأسد من مبيعات الشركة السنوية فى إجمالى محطاتها بنهاية يونيو الماضى، التى يتجاوز عددها 1260 حاليا، وذلك بكميات 3.5 مليون طن، والبنزين بكل أنواعه بالمركز الثانى بكمية 1.6 مليون، والمازوت ثالثا بنحو 1.3 مليون، فضلا عن 85 ألف طن من الزيوت المعدنية، وفقا للمصادر.

وأكدت أن حصة شركة التعاون للبترول فى السوق المحلية تصل إلى %31 فيما سجلت مبيعاتها من وقود السفن خلال العام الماضى 217 ألف طن، متوقعة زيادة قيمتها بشكل أكبر خلال العام الجارى.

وقالت إن الشركة تجاوزت مستهدفات خطتها الاستثمارية وتسعى لاستكمال توسعاتها العام الجارى، عبر إنشاء 30 محطة لتموين السيارات بالوقود، فضلا عن إحلال وتجديد قرابة 30 أخرى.

وتستكمل الشركة أعمال تطوير مستودع السويس الرئيسى، عقب انتهائها من تطوير مستودع مسطرد مؤخرا.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، اطلعت عليه «المال» فقد شهد العام المالى الماضى إضافة الشركة نحو 12 محطة لخدمة وتموين السيارات بالوقود، فضلا عن إحلال وتجديد قرابة 78، فضلا عن عمليات التجديد الشامل لنحو 7 أخرى.

جدير بالذكر أن شركة التعاون للبترول أكدت خلال جمعيتها العمومية سبتمبر الماضى لاعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2022/2021 أن إجمالى مبيعاتها بلغ حوالى 7.3 مليون طن بقيمة بلغت 60 مليار جنيه.