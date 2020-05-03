2.3 مليار جنيه زيادة فلي فاتورة تعويضات شركات تأمين الممتلكات المسددة في 2019 (جراف)

شهدت سوق التأمين المصرية، إرتفاعًا بفاتورة التعويضات ، التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في 2019 ، بزيادة تصل الي 2.3 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بالتعويضات المسددة في العام السابق 2018، بنسبة 32.9%.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

17.4 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المسددة بسوق التأمين في 2019

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة بقطاع التأمين 17.4 مليار جنيه، بنهاية 2019 ، مقابل 13.9 مليار جنيه في العام السابق 2018، بزيادة تصل إلي 3.5 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع 25.2%.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المسددة في 2019 ، ما قيمته 9.3 مليار جنيه، بنسبة 53.5% من إجمالي الفاتورة الكلية علي مستوي السوق، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المسددة، بنسبة 46.5% من فاتورة تعويضات ومطالبات السوق في 2019.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

13.4 % نسبة النمو في أقساط التأمين المحصلة

وحقق قطاع التأمين المصري، 34.6 مليار جنيه، أقساطًا محصلة، في نهاية 2019 ، مقابل 30.5 مليار جنيه محصلة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.4%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال،علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019 ، بقيمة 18.5 مليار جنيه، بنسبة 53.5% تقريبًا، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة بقيمة 16.1 مليار جنيه.

وتشمل الأقساط المحصلة كافة الأموال التي حصلتها الشركات سواء العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، أو تأمينات الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء الشركات التي تعمل وفق النظام التجاري أو التقليدي، وكذلك الشركات التي تعمل وفق النظام التكافلي أو الإسلامي.

الجراف التالي يوضح التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات في 2019 و2018.