2.3 مليار جنيه حجم التعاملات على محافظ «قاهرة كاش» بنهاية الربع الثاني

بلغ عدد المعاملات على محافظ «القاهرة كاش»، بحسب القوائم المالية الصادرة عن بنك القاهرة، حوالي 1.6 مليون معاملة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 بإجمالي تعاملات 2.3 مليار جنيه مصري، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 225 ألف محفظة بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

شهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الاشتراك الذاتي بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول “قاهرة كاش” دعماً لجهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، هذا وعلى نحو أخر فقد تم تفعيل ما يقارب من 300 خدمة من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر احتياجاً، بالإضافة لتقديم خدمتي السحب والإيداع النقدي في المحفظة من خلال أكثر من 250 ألف منفذ في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات في مجال المدفوعات الإلكترونية.

ويسعي بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.