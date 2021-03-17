2.3 مليار جنيه تكلفة البينة التحتية ومشروعات«الإسكان» فى القاهرة الجديدة

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن اجمالى قيمة الخطة الاستثمارية للمدينة خلال العام المالى 2021-2022 تبلغ نحومليارين و311 مليون جنيه مقارنة مع 4 مليارات جنيه للعام المالى الحالي.

ولفت غنيم الى ان انخفاض قيمة الاستثمارات خلال العام المالى الجديد مقارنة بالعام الحالى يرجع إلى تنفيذ جزء كبير من الاستثمارات والتنمية بالمدينة.

وأضاف ان العام المالى المقبل سوف يشهد تنفيذ مزيد من أعمال البنية التحتية والترفيق والمرحلة الثالثة من مشروع جنه وايضا سكن مصر ومشروعات زراعية.

وأوضح غنيم ان اخر سعر للمتر التجارى داخل المدينة وصل إلى 146 الف جنيه، مشيرا الى انها تحتل مركزًا مميزًا بين مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، فهى المدينة “رقم 1” طبقًا لحجم الاستثمارات والمشروعات الكبرى المنفَّذة من قِبل القطاع الخاص بها، وأيضًا من حيث التنمية التى قامت بها الدولة فيها ومشروعات المرافق والبنية التحتية المميزة، وأسهمت كل تلك العوامل فى جعل أراضى المدينة هى الأغلى سعرًا بين مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ما جعل رؤوس الأموال تتهافت على كل فرصة استثمارية جديدة بها.

وأضاف أن القاهرة الجديدة – وبعد إنشاء العاصمة الإدارية- أصبحت حلقة “الوصل” بين العاصمة ووسط البلد، وتم تطوير العديد من المشروعات الخدمية وتنفيذها ورفع كفاءة المرافق لمواكبة المتغيرات وتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًّا بالمدينة وشرق القاهرة. أشار إلى أن مساحة القاهرة الجديدة تبلغ نحو 100 ألف فدان، ومساحة التجمع الأول 15 ألف فدان، والخامس 11 ألف فدان، والثالث 13 ألف فدان، والامتداد 26 ألف فدان، والامتداد الجنوبى 16 ألف فدان، ومحور الأمل 5000 فدان