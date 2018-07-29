2.3 مليار جنيه استثمارات «جدار العقارية» بمشروع «سي فيو»

محمود زكيكشف أحمد فخري، العضو المنتدب لمجوعة "چدار" العقارية أن إجمالي استثمارات مشىوع "سي ڤيو" الساحل الشمالي ٢,٣ مليار جنيه، موضحا أن المشروع يُقام على مســاحة 137 فدانا، ويُنفذ على 3 مراحل، سيتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2023، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات الســكنية بإجمالي 1650 وحدة مت

محمود زكي

كشف أحمد فخري، العضو المنتدب لمجوعة “چدار” العقارية أن إجمالي استثمارات مشىوع “سي ڤيو” الساحل الشمالي ٢,٣ مليار جنيه، موضحا أن المشروع يُقام على مســاحة 137 فدانا، ويُنفذ على 3 مراحل، سيتم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2023، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات الســكنية بإجمالي 1650 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات مميزة.

وأضاف أن شركة استطاعت تكوين محفظة جيدة من الأراضي خلال الفترة الماضية تقدر بحوالي 1,5 مليون م2 بعدد من المناطق الواعدة والمميزة منها أراضي بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، مؤكدا أن الشركة تسعى حاليا للحصول على مساحة تتراوح ما بين 100 حتى 120 فدان بالتوسعات الجديدة لمدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.

وأكد العضو المنتدب أن المجموعة تدرس الرسومات والتصورات المستقبلية ودراسات الجدوى لمحفظة أراضي الشركة، لإمكانية بدء العمل بالمشروعات بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سي ڤيو”.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق 40% نسب انجاز في الأعمال الخراسانية للمرحلة الأولى من مشروعها الرائد “سي فيو” الساحل الشمالي، كما وصلت نسب تنفيذ أعمال التسويات وتشكيل المصاطب المتدرجة لـ75%، موضحا أن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها بشكل كامل وتسليمها مطلع 2020 .

وأوضح أن المرحلة الأولى بإجمالي 600 وحدة متنوعة ما بين شاليهات وفيلات بمساحات تتراوح بين 57 و360 مترا، مؤكدا أن الشركة ستبدأ مطلع سبتمبر القادم بإعمال التشطيبات للواجهات الخارجية والتجهيزات الداخلية لوحدات المرحلة الأولى، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها، منوها بأن الشركة نجحت في تســويق نحو 90٪ من وحدات المرحلة الأولى، والتي تمثل نحو 30٪ من إجمالي المســاحة الكلية للمشروع.