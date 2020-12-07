عقـــارات

2.3 مليار جنيه إجمالي القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري في 10 شهور

بزيادة 7.6%
محمود زكي 8:11 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 8:11 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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سجلت القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 2.3 مليار جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وقال أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية إن نسبة  التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل خلال  الفترة من يناير إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي سجلت حوالي 7.6% تقريبا.

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وأوضح التقرير الصادر أن التمويلات العقارية خلال نفي الفترة  من العام الماضي سجلت حوالي 2.1 مليار جنيه.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المذكورة سجلت حوالي 305.5 مليون جنيه في حين سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي مليار  جنيه  بتراجع  71%.

وأوضح التقرير الصادر أن عدد عقود التمويلات العقارية خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغت 2942 عقد بتراجع بلغ 64% عن نفس الفترة من العام الحالي والتي سجلت 8258 عقدا.

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وبلغت إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقارى في نهاية أكتوبر 2020 مبلغ 7.7 مليار جنيه مقارنة  بقيمة 5.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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