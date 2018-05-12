2.3 % زيادة فى أعضاء هيئة التمريض خلال 2016

المال. خاصأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 12 / 5 / 2018 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 فى الثانى عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيلوهى اول من وضعت قواعد و

المال. خاص

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 12 / 5 / 2018 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 فى الثانى عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيلوهى اول من وضعت قواعد وأسس لتعليم التمريض الحديث, كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والادارية فى المستشفيات وشعار هذا العام ( التمريض قوة للتغيير ومصدر حيوى للصحة ).

ومن أهم المؤشرات الاحصائية ما يلى:

– بلغ إجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 207143 ممرضا عام 2016 مقابل 202491 عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.3%.

– بلغ إجمــالى عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومى 187090 ممرضاً عام 2016 مقابل 183746 ممرضاً عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 1.8%.

– بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص 20053 ممرضا عام 2016 مقابل 18745 ممرضا 2015 بنسبة زيادة قدرها 7.0% 0

– بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 243529 عضو عام 2016 مقابل 235299 عضو عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 3.5٪.

– بلغ إجمالى خريجى كليات التمريض 4687 خريج عام 2016 مقابل 2789 خريج عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 68.1٪.