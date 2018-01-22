%2.3 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال 2016

المال ـ خاص:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2016 وفيما يلي أهم المؤشرات.وبلغ إجمالــي قيمـة صادرات مصر 22.50 مليار دولار عام 2016 مقابل 22.0 مليار دولار عام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 2.3%.كما بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 1

المال ـ خاص:



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2016 وفيما يلي أهم المؤشرات.



وبلغ إجمالــي قيمـة صادرات مصر 22.50 مليار دولار عام 2016 مقابل 22.0 مليار دولار عام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 2.3%.



كما بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 19.55 مليـار دولار عــام 2016 مقابل 18.31 مليار دولار عام 2015 بارتفاع بلغت نسبته 6.8٪، وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 2.95 مليار دولار عام 2016 مقابل 3.68 مليار دولار عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 19.8٪.



وتركزت الصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2016 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 48.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، كما سجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع 10.86 مليار دولار خلال عــام 2016 مقــابل 11.14 مليار دولار عام 2015 بانخفــاض بلغت نسبته 2.5٪.



وسجلت قيمة الصادرات من السلع النصـف مصنعـة 5.97 مليار دولار خلال عــام 2016 مقابل 4.33 مليار دولار عام 2015 بارتفــاع بلغت نسبته 37.8 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، حيث جاءت في المرتبة الأولي دولة الإمارات العربية بنسبة 12.2٪ من جملة الصادرات وحيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 146.0 ٪ لتصـــل قيمتها إلي 2.74 مليار دولار خلال عــــام 2016 مقابـل 1.11 مليار دولار لعام 2015.



كما جاءت فى المرتبة الثانية الممــلكة العربية السعــودية بنسبـة 7.9 ٪ من جملة الصادرات، وحيث إنخفضت الصادرات إليها بنسبــة 12.0 ٪ لتصل قيمتهــا الـي 1.79 مليـار دولار خــلال عام 2016 مقابل 2.03 مليار دولار لعام 2015.



وجاءت في المرتبة الثالثـة إيطاليا بنسبـة 6.5 ٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 10.1٪ لتصل قيمتها الي 1.46 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 1.62 مليار دولار لعام 2015.



كما سجلت في المرتبة الرابعة تركيا بنسبة 6.1 ٪ من جملة الصادرات ، وحيث إرتفعت الصادرات اليها بنسبة 8.7 ٪ لتصل قيمتها الي 1.38 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 1.27 مليار دولار لعام 2015.



طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 43.6 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.4 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 10.6٪.

جاءت مطارات القاهرة في المرتبة الاولي بنسبة 27.6 ٪ من جملة الصادرات ، يليها ميناء الأسكندرية بنسبة 22.9 ٪ ثــم مينـاء الســويس بنسبة 8.5 ٪، ثــم ميناء دمياط بنسبة 6.3٪، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 6.0 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 5.8٪.

