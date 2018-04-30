2-3 آلاف جنيه ارتفاعًا فى أسعار 3 طرازات هيونداى

أحمد شوقىسجلت 3 طرازات خاصة بالعلامة الكورية هيونداى ،زيادات سعرية تتراوح بين 2000 و3000 جنيه؛ وفق تعليمات شركة جى بى أوتو غبور وكيل العلامة التجارية محليًا.وسجلت هيونداى أكسنت ارتفاعًا بواقع 2000 جنيه لتبدأ أسعارها من 256.9 ألف جنيه للفئة الأولى و261.9 ألف للفئة الثانية و271.9 ألف جنيه للفئة ا

أحمد شوقى

سجلت 3 طرازات خاصة بالعلامة الكورية هيونداى ،زيادات سعرية تتراوح بين 2000 و3000 جنيه؛ وفق تعليمات شركة جى بى أوتو غبور وكيل العلامة التجارية محليًا.

وسجلت هيونداى أكسنت ارتفاعًا بواقع 2000 جنيه لتبدأ أسعارها من 256.9 ألف جنيه للفئة الأولى و261.9 ألف للفئة الثانية و271.9 ألف جنيه للفئة الثالثة و282.9 ألف للفئة الأعلى.

وارتفعت أسعار هيونداى النترا AD بواقع 3000 جنيه لتبدأ الفئة الأولى منها بسعر 309.9 ألف جنيه والثانية بـ 315.9 ألف، والثالثة بـ 340 ألفا، والرابعة بواقع 363 ألف جنيه، والخامسة بـ 385 ألفا، فيما يصل سعر الفئة الأعلى من السيارة إلى 409 آلاف جنيه.

وكذلك ارتفعت هيونداى كريتا بواقع 3 آلاف جنيه لتتراوح أسعارها بين 363 ألفا للفئة الأولى و402.9 ألف للفئة الثانية و421.9 ألف جنيه للفئة الأعلى من السيارة.

ووفق التعليمات المرسلة من وكيل هيونداى؛ لم تتغير أسعار توسان أو إلنترا إتش دي؛ كما أشارت القائمة إلى أن السعر الرسمى لهيونداى فرنا 2019 هو 176.5 ألف جنيه.