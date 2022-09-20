2.2 مليار جنيه استثمارات «النصر للبترول» العام المالي الماضي

أوضح المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول، أنها تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من خلال 14 وحدة إنتاجية بالمصفاة ، كما قامت بتصدير كميات من المنتجات البترولية بزيادة 22% عن العام السابق لتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج شركته للعام المالى الماضى، أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ 2ر2 مليار جنيه استثمارات جديدة في عدد من المشروعات والتي تشمل إنشاء مشروع لتقطير المتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً الى جانب مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية.

كما أشار إلى أن الشركة حققت نقلة نوعية في مشروعات التحول الرقمى بتنفيذ مركز عمليات أمن المعلومات كنقلة حديثة في تأمين المعلومات والشبكات وانشاء غرفة الطوارئ الموحدة لشركات المنطقة الجغرافية بالسويس.

وتم الانتهاء بنجاح من تطبيق نظام تخطيط الأصول والموارد ERP بالشركة ، كما ساهمت الشركة بمبلغ 40 مليون جنيه في مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق صلاح نسيم الرئيسى بالسويس التزاماً منها بمسئوليتها المجتمعية تجاه أهالي محافظة السويس.