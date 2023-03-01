2.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال فبراير 2023

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 5862 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر فبراير 2023 لكافة السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل القمح، والأرز، والذرة ، والسكر، والبقوليات، ومكونات ومستلزمات الإنتاج ، وقطع الغيار .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 342 مليون و 930 ألف جنيه ، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 1 مليار و 516 مليون و 328 ألف جنيه ، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 375 مليون و401 ألف جنيه .

وخلال شهر فبراير الماضي تم تصدير مشمول 3285 بياناً جمركياً تحت كافة نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ( ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس، رخام، منتجات أخرى) ، بقيمة بلغت 5 مليار و 670 مليون و 742 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية التي تم تصديرها بمبلغ 1 مليون و291 ألف جنيه .

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 551 بيان جمركي بنحو 3 مليون و 797 ألف جنيه.

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر فبراير 2023 حوالي 2 مليار و 239 مليون و749 ألف جنيه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالعمل علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين .