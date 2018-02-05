%2.2 انخفاضا في الكميات البترولية المنقولة 2016/2017

المال خاص:أصــــدر الجهـــاز المركــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصــاء اليـــوم الإثنين، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية عام 2016/2017 واهم مؤشراتها مايلى:بلغ إجمالى الكميات المنقــولـة بواسـطـة وسائل نقـل المــــواد البتروليـــــة 147.1 مليـــون طـــــن مـترى عام 2016/2017 بينما كانت

المال خاص:

أصــــدر الجهـــاز المركــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصــاء اليـــوم الإثنين، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية عام 2016/2017 واهم مؤشراتها مايلى:

بلغ إجمالى الكميات المنقــولـة بواسـطـة وسائل نقـل المــــواد البتروليـــــة 147.1 مليـــون طـــــن مـترى عام 2016/2017 بينما كانت 150.4مليــون طن مــترى عـــام 2015/2016 بنسبــة انخفـــاض قـــدرهــا 2.2٪.

كما بلغــت الكــميـات المنقولــة بواسطــــة خــط سومــيد 66.3 مليون طن مترى عام 2016/2017 بتكلفــــة نقــــل للطــــن قدرهــــا 37جنيـه مقابل 65.8مليون طن مترى عام 2015/2016 بتكلفــة نقل للطن قدرها 36 جنيه بنسبة زيادة قدرها 0.7 % وهى تمثل اعلى كميات تم نقلها.

وبلغت الكــميـات المنقولــة باللوارى 18.1مليــون طـن متــرى عـام 2016/2017 بتكلفة نقل للطــن قدرهــا 41 جنيــه مقابل 17.6مليـون طن مترى عام 2015/2016 بتكلفة نقل للطن قدرها 45 جنيه بنسبة زيادة في الكميات قدرها 3.2 ٪، كما بلــغ إجمالى أعداد خطــوط شـركة أنابيب البترول الرئيسية والداخلية 58 خط وبلغ إجمالـى أطـوالهـا 5.6 ألــف كـــــم عــــام 2016/2017.

ووصل إجمالـى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة (المنتجـات البتروليـة، الزيــت الخــام، المتكثفــات، البوتاجــاز) بواسطـــــــة خطـــوط شركـــة أنابيـــب البتـرول 56.9 مليــون طـن متــرى عــام 2016/2017 بتكلفـة نقـــل للطـن على التوالى قدرها (354، 180 ، 73، 256) جنيه مقابل61.1 مليون طن عام 2015/2016 بنسبــة انخفــاض قدرها 6.9 ٪.

وبلغـت الكميـات المنقولة مـن الخــام والمنتجــات البتروليـــة بالناقـــلات السـاحلية المستأجرة 5.4 مليـــون طـــن متــــرى منها 5.3 مليــــون طن مترى خام محلي ومستورد ، 0.1 مليون طن مترى من المنتجات البترولية عـام 2016/ 2017 بتكلفة نقل للطن قدرها 66جنيه.

كما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 414.3 الف طن مترى عام 2016/2017 بتكلفة نقل للطن قدرها 87 جنيه مقابل 446.1 الف طن مترى عام 2015/2016 بتكلفة نقل للطن قدرها 19 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 7.1 % وهى تمثل اقل كميات تم نقلها، في حين بلــغ إجمـــالــى تكــلفة الكميات المنقولة من المواد البتروليـة 19.3 مليـار جنيه عام 2016/2017 مقابل 18.1مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 6.5٪.