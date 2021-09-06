صعود مؤشر نيكي 2% لأعلى مستوى منذ 1990 رغم كورونا

قفز مؤشر نيكي 5.4 % الأسبوع الماضى بأكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر عندما فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

صعد مؤشر نيكي القياسى لأسعار أسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 1.8 % فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع ليقترب من 29660 نقطة ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1990 كما ارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بحوالى 1.3 % ليصل إلى مايقرب من 2041 نقطة فى بورصة طوكيو ليسجل أعلى مستوى منذ حوالى 31 عاما مع استمرار المستثمرين فى شراء الأسهم المُقدرة بأقل من قيمتها بأمل تعافي الاقتصاد سريعا وتوقعات إيجابية للشركات رغم كورونا.

وقفز مؤشر نيكي بحوالى 5.4 % الأسبوع الماضى بأكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر عندما فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركات اليابانية انتعشت أسعار أسهمها بنهاية الأسبوع بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته.

وارتفع مؤشر نيكي وتوبيكس مع بداية هذا الأسبوع لانتعاش الآمال بأن الائتلاف الحاكم قد يفوز بالانتخابات القادمة ويتجنب اضطرابا سياسيا.

ارتفاع مؤشر نيكي ومؤشر توبيكس لأعلى قمة منذ 3 عقود وانتعاش الشركات اليابانية

وكسبت أسعار أسهم الشركات اليابانية ليرتفع مؤشرا نيكي وتوبيكس لأعلى قمة منذ 3 عقود لإعلان رئيس الوزراء التنحي عن منصبه.

وارتفعت أسعار أسهم الشركات اليابانية ليبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما لاستقالة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

ومن المتوقع أن تؤدى استقالة رئيس الوزراء لفاتح الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات القادمة.

وصعد المؤشر نيكي 2.04 % فى نهاية الأسبوع الماضى ليصل إلى 29128.11 نقطة ليسجل أعلى مستوياته منذ 16 يونيو 1991.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 % ليتقدم إلى 2015.45 نقطة بختام الجمعة ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ أبريل 1991.

ويقلص رحيل سوجا فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب والتي قد تُجرى بحلول نوفمبر المقبل.

ويراهن المستثمرون على أن خليفة سوجا من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الأسر والشركات المتضررة من الجائحة والأسر.

وعندما تنال الأسر والشركات الدعم المطلوب من هذه الحزمة الاقتصادية قبل الانتخابات ستؤدى إلى مزيد من الانتعاش لأسعار أسهم الشركات.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه رقائق الموصلات المكاسب.

وزاد مؤشر بورصة طوكيو لشركات صناعة الصلب 4.13 % إذ صعد سهم نيبون ستيل 5.4 % وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 6.5 %.

وكسب مؤشر نيكي ومؤشر توبيكس لترتفع أسعار أسهم شركات صناعة الآلات الكهربائية والأوراق المالية 2.4 % و2.3 % على الترتيب.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى شركة مونيكس للأوراق المالية إن أسعار أسهم الشركات اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيء في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح الشركات ولكن هناك شعور بالركود بسبب استجابة الحكومة الضعيفة لوباء كورونا.