2.12 مليار جنيه ضرائب ورسومًا محصلة بجمارك بورسعيد يوليو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يوليو الماضي، بلغت نحو 2.128 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 7294 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 333.54 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 1.795 مليار .

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 2416 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 4.373 مليارات جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7.314 مليون.