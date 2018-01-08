2.1 مليون تغريدة على تويتر احتفاءً بجوائز جولدن جلوب

أحمد صبرى تصدر هاشتاج ‏#GoldenGlobes المركز الأول على التريند العالمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الإعلان عن توزيع جوائز "جولدن جلوب" فى الدورة الـ75. ووصل عدد التغريدات إلى 2.1 مليون، وجاءت مصر بالمركز الأول، والثانى للسعودية، وحظى الهاشتاج على…

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج ‏#GoldenGlobes المركز الأول على التريند العالمى بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد الإعلان عن توزيع جوائز “جولدن جلوب” فى الدورة الـ75.



ووصل عدد التغريدات إلى 2.1 مليون، وجاءت مصر بالمركز الأول، والثانى للسعودية، وحظى الهاشتاج على تفاعل عربي لوجود مصمم أزياء سعودى صمم للنجوم الفائزين.

وتصدر فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri، للمخرج مارتن ماكدونا، قائمة الجوائز بعد فوزه بـ4 من أصل 6 ترشيحات، منها أفضل فيلم درامي وأفضل ممثلة لفرانسيس ماكدورماند.

وجاء في المركز الثاني فيلم The Shape of Water بعد حصوله على جائزة أفضل إخراج، إلى جانب جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وتساوى معه في عدد الجوائز فيلم Lady Bird الذي توج بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وجائزة أفضل ممثلة لسيرشا رونان.

وشارك المعلق الرياضي مدحت شلبى فى الهاشتاج، قائلاً: “إمتى يجي اليوم اللي نشوف فيه الأفلام والبرامج العربية بتحصد الجوائز العالمية، لخلو الحفل من أى ترشيحات لأفلام ومسلسلات عربية”.