2.1 مليار دولار إنفاقا متوقعا على تكنولوجيا العملات الرقمية‎

محمود جمال:توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "IDC" وصول حجم الإنفاق العالمى على تكنولوجيا البلوك تشين المستخدمة فى العملات الرقمية المشفرة، ومنها البيتكوتن خلال العام الحالى إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 945 مليون دولار فى 2017.وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستستحوذ على 40% من حجم

محمود جمال:

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “IDC” وصول حجم الإنفاق العالمى على تكنولوجيا البلوك تشين المستخدمة فى العملات الرقمية المشفرة، ومنها البيتكوتن خلال العام الحالى إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بـ 945 مليون دولار فى 2017.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستستحوذ على 40% من حجم الاستثمار، تليها دول أوروبا الغريبة، ثم الصين ودول آسيا والمحيط الهادى باستثناء اليابان والصين.

وكان موقع قد نشر “insidermonkey” قائمة بأكبر 25 شركة حول العالم تتعامل بعملة بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى مثل إيثيريم. ومنها لامبورجينى وتسلا ومايكروسوفت وإكسيبديا وورد برس وويكيبيديا.