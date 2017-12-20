2.1 مليار جنيه مستهدف محفظة التأجير التمويلى للمجموعة المالية فاينانس

بنهاية العام الحالىالتخطيط لطرح 3 منتجات جديدة فى النصف الأول من 2018حوار ـ منى عبدالباريتخطط المجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفية للمجموعة المالية هيرمس، لطرح 3 منتجات جديدة العام المقبل، مع التركيز على أحدث أعضائهاvalU لخدمات البيع بالتقسيط، وسط تطلعات الحصول على الرخصة النهائ

بنهاية العام الحالى

التخطيط لطرح 3 منتجات جديدة فى النصف الأول من 2018

حوار ـ منى عبدالباري

تخطط المجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفية للمجموعة المالية هيرمس، لطرح 3 منتجات جديدة العام المقبل، مع التركيز على أحدث أعضائهاvalU لخدمات البيع بالتقسيط، وسط تطلعات الحصول على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم والتوسع فى شراكتها مع القطاع المصرفى، كان ذلك أهم نقاط الحوار الذى أجرته «المال» مع وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لـ«المجموعة المالية فاينانس».

وتضم «المجموعة المالية فاينانس» تحت لوائها شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وتنمية للتمويل متناهى الصغر، وvalU أحدث عضو ينتمى لها لخدمات البيع بالتقسيط التى ستبدأ نشاطها يناير المقبل.

وكشف حسونة، خلال الحوار عن خطة «المجموعة المالية فاينانس»، ومستهدفاتها بالعام المقبل من خلال شركة تنمية للتمويل الصغير ومتناهى الصغر، وValU، مشيرًا إلى أن الشركة توفر تمويلات تتراوح بين 4000 جنيه، وحتى 100 ألف، لقاعدة عملاء تصل إلى 120 ألف عميل.

بداية أشار حسونة إلى أن شركته بصدد الحصول على الموافقة النهائية على رخصة نشاط التخصيم، والتى تقدمت بطلب بها خلال النصف الأول من العام الحالى، متوقعًا الحصول عليها الفترة القليلة المقبلة.

وقال حسونة إنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة، والهيكل الإدارى، وبمجرد الحصول على الرخصة النهائية سيبدأ النشاط مباشرة، خاصة مع وجود قاعدة العملاء اللازمة، ووجود إقبال عليه فى السوق المصرية.

والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فورى لمباشرة أعمالها.

وعلى صعيد نشاط التأجير التمويلى، قال «حسونة» إن شركته تستهدف الوصول بمحفظة التأجير التمويلى لـ 2.1 مليار جنيه، بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ 980 مليونًا العام الماضى، مع مضاعفة عدد العملاء إلى نحو 180 عميل، مقارنة بـ90 عميلا نهاية العام الماضى.

ولفت إلى أن محفظة التأجير التمويلى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، ما أهل الشركة للحفاظ على المركز الرابع، بحصة سوقية %9.

وقال «حسونة» إن المجموعة المالية هيرميس نجحت فى تحقيق مستهدفاتها للعام الحالى والتى شملت توفير تمويل بالعملة الأجنبية لدعم العملاء أصحاب القدرات التصديرية المرتفعة، واختراق نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر بروتوكولى تعاون تم توقيعهما مع البنك العقارى العربى بقيمة 500 مليون جنيه، والبنك الأهلى الكويتى، وكلاهما يتيح تأجيرًا تمويليًّا يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى أن اتفاقية الشراكة التى تم إبرامها مع «كرم سولار»، العام الماضى لتقديم حلول التأجير التمويلى بأنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات لمشروعات الطاقة الشمسية دخلت حيز التنفيذ العام الحالى، إضافة إلى إبرام شراكة مع شركة فيليبس مصر لتوفير خدمات تأجير تمويلى لمستخدمى الأجهزة الطبية التى تنتجها الشركة.

والتأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالى بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن %75 من العمر الافتراضى للأصل مقابل دفعات دورية.

وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر، قال حسونة إن شركة تنمية -ذراع التمويل متناهى الصغر للمجموعة المالية فاينانس- تمكنت العام الحالى من مضاعفة محفظتها التمويلية لتصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، كما قامت بزيادة متوسط التمويل الذى تمنحه لعملائها إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.

وارتفع عدد العملاء النشطين للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة %13.6، وزادت طلبات التمويل بنسبة %10.8.

وأوضح أنه على صعيد خطة العام المقبل هناك 3 أهداف أساسية نسعى لتحقيقها، أبرزها إتمام عملية تكامل بين الشركات العاملة تحت مظلة المجموعة المالية فاينانس، والاستفادة من شرائح العملاء فى القطاعات المختلفة.

واستبعد أن يتم ذلك من خلال عمليات دمج بين هذه الشركات، لأن أداء العمل لكل شركة على حدة يعزز من فاعليتها.

وتابع: نسبة كبيرة من عملاء نشاط التخصيم المستهدف، يمثلون قاعدة عملاء نشاط التأجير التمويلى، والذين يستهدفون تمويلات بنوعيها قصيرة الأجل وذلك لعملاء التخصيم، وطويل الأجل للتأجير التمويلى.

وقال حسونة إن المجموعة المالية فاينانس تقوم بدراسة 3 خدمات جديدة حاليا، يتوقع أن يتم طرحها فى النصف الأول من العام المقبل، وسط اتجاه قوى نحو زيادة عدد الفروع.

كما أشار إلى مستهدفات شركة التأجير التمويلى التوسع فى شراكاتها مع القطاع المصرفى خلال العام المقبل، فى ضوء نجاح الشراكات الأخيرة التى أبرمتها خلال العام الماضى، مع البنك العقارى العربى، والبنك الأهلى الكويتى.

وأكد حسونة أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد تركيزا كبيرًا على valU لخدمات البيع بالتقسيط، والتى سيتم إطلاق نشاطها 8 يناير المقبل بتمويل مبدئى 250 مليون جنيه، من خلال تطبيق إليكترونى على الهاتف المحمول، تتم إتاحته الأسبوع الحالى.

وتستهدف الشركة قاعدة عملاء لـvalU تتراوح بين 60 و70 ألف عميل، من خلال 500 متجر لعلامات تجارية محلية وعالمية، بداية العام، يتوقع الوصول بها إلى 1000 فرع بنهاية العام، تزامنًا مع الاتجاه لإطلاق النشاط خارج القاهرة الكبرى.

وكان أول ظهور لـvalU الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2017 عبر توقيع اتفاق بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة UBER والشركات المماثلة العاملة فى مجال النقل التشاركى تمكّن السائقين العاملين لدى تلك الشركات من تملك السيارات بالتقسيط، ويأتى الاتفاق الذى يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالى بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والصندوق السعودى للتنمية تحت مبادرة فكرتك شركتك.

ويستهدف توفير برنامج لتمويل شراء سيارات، بمقدم %20، وبفائدة متناقصة %5، ويمكن سائقى أوبر، ونظرائها من الشركات العاملة فى نفس المجال، من امتلاك سياراتهم الخاصة من خلال برنامج تقسيط مناسب قيمته فى حدود 4000 جنيه شهريًّا.

وأشار حسونة إلى أن التمويل المبدئى المرصود للاتفاقية يستهدف توجيهه لشراء ما بين 650 و700 سيارة، مع توقعات أن تتم زيادته مستقبلًا.