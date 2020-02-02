تأميـــن

2.1 مليار جنيه زيادة في فاتورة تعويضات شركات التأمين علي الممتلكات في 2019

لتصل إلى 8.6 مليار
ماهر أبو الفضل 3:46 م, الأحد, 2 فبراير 20 3:46 م, الأحد, 2 فبراير 20

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شهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات التأمين علي الممتلكات- البالغة 24 شركة بما فيها المصرية لضمان الصادرات- زيادة كبيرة فى العام المالى الماضى 2018/ 2019، بقيمة 2.1 مليار جنيه تقريبا لتصل إلى 8.6 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار فى العام المالى السابق 2017/ 2018، بنسبة زيادة تصل إلى %32.3.

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية-مصر للتأمين- %40.3 من التعويضات بإجمالى 3.5 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه موزعة على 23 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص بنسبة %59.7.

 ضبط السياسة الاكتتابية وانتقاء المخاطر يخفض نسبة مصر للتأمين إلي 40.3%

ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين فيما يتعلق بالتعويضات المباشرة، تراجع نصيب مصر للتأمين بنسبة كبيرة لتصل إلى %40.3 فقط فى 2019، مقابل %50.7 فى 2018، نتيجة ضبط السياسة الاكتتابية وانتقاء المخاطر وفقًا لتبريرات مسئول تأمينى بارز.

نصيب أليانز يكسر مستوى المليار جنيه وانخفاض نصيب 7 شركات

فى المقابل، كسر نصيب شركة أليانز للتأمين من فاتورة التعويضات المباشرة مستوى المليار جنيه، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مستحوذة على %15.3 من إجمالى فاتورة التعويضات المباشرة على مستوى السوق فى 2019، مقابل %4.4 فقط فى 2018، بقيمة 287 مليون جنيه.

من ناحية أخرى تراجعت فاتورة التعويضات المباشرة والأهمية النسبية فى 7 شركات تأمين ممتلكات خلال 2019، مقارنة مع 2018.

وضمت قائمة الشركات السبع كلا من «بوبا إيجيب» و»قناة السويس» و»الدلتا»، إضافة إلى «AIG» و»طوكيو مارين جينرال تكافل» و»المتحدة»، وأخيرًا «تشب للتأمين».

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة

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