2.02 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك الدخيلة خلال سبتمبر

أكدت مصلحة الجمارك على ارتفاع الرسوم الجمركية المحصلة خلال شهر سبتمبر الماضي بميناء الدخيلة، والتي وصلت إلى ما يزيد عن 2 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

كما أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة و النافذة الواحدة ( MTS ) عن مشمول (6360 ) شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر سبتمبر 2022، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد ( 232 مليون و 88 ألف و 997 جنيه ) بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مبلغ (واحد مليار و 379 مليون و 190 ألف و 858 جنيه) بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ (412 مليون و 883 ألف و 817 جنيها)، بإجمالي (مبلغ اثنين مليار و 24 مليون و 163 ألف و 672 جنيها).

وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول ( 2410 ) بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) و ذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها (ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة إجمالية بلغت (واحد مليون و 5 آلاف و 871 جنيه).

كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2022 بمبلغ ( واحد مليون و 644 ألفا و768 جنيها).

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد ( 468 ) بيان جمركي بمبلغ ( واحد مليون و 644 ألف و 768 جنيه ).

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2022 حوالي ( أثنين مليار و 26 مليون و 250 ألف و 68 جنيه).