2.01 مليار جنيه قيمة فواتير عملاء جنوب القاهرة من الكهرباء خلال أغسطس





واصلت فواتير الطاقة الكهربائية ارتفاعاتها على مستوى محافظات مصر نظرًا لارتفاع الاستهلاك إلى أعلى مستوياته على مرّ التاريخ خلال أغسطس الماضى لتسجل 50 مليون جنيه، بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة، أن إجمالى قيمة فواتير العملاء التابعين للشركة واصل ارتفاعه، خلال الشهر المنتهي، لتسجل 2.01 مليار جنيه؛ نتيجة صعود الاستهلاك، مقارنة بشهر يوليو البالغة قيمة استهلاكه نحو 1.960 مليار جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الاستهلاك المنزلى قفز بنسبة تُقارب %5 خلال الشهر الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي؛ نتيجة الموجات الحارة والارتفاعات الكبيرة بدرجات الحرارة على خلفية التغير المناخي.

وتجاوز استهلاك الكهرباء على الشبكة القومية للكهرباء، خلال 23 أغسطس الماضي، حاجز 34 ألف ميجاوات لأول مرة فى تاريخ الشبكة الكهربائية، مع وجود طلب كبير من جانب جميع القطاعات.

وقالت المصادر إن تلك الفواتير تمثل كل القطاعات المنزلية والحكومية والقطاعين العام والخاص، ويأتى فى المركز الأول القطاع المنزلى بأكثر من 850 مليون جنيه، يليه القطاعات الحكومية وعلى رأسها محطات المياه والشرب، إضافة إلى القطاعين التجارى والخاص، وأخيرًا قطاع الأعمال العام.

فى سياق متصل كشف مدحت فودة، العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة، لـ«المال»، أن شركته بدأت تحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك شهر أغسطس، الأسبوع الماضي، وبلغت نسب التحصيل حتى الآن نحو %50 نظرًا لوجود شريحة من المستهلكين ضمن العدادات مسبقة الدفع.

وأكد فودة أن شركته تستهدف الوصول بإجمالى تحصيلاتها إلى أكثر من %100 خلال منتصف الشهر الحالى من خلال محصِّليها، عبر تحصيل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى بعض عملائها، مضيفة أن الشركة حصّلت، الشهر الماضى أيضًا، جزءًا من المتأخرات نتيجة عدم قدرة البعض على السداد أو القيام بالجدْولة، إضافة إلى وجود مقاصات بين وزارة الكهرباء والجهات الحكومية الأخرى.

فى السياق نفسه كشفت مصادر مسئولة بالشركة أن الشركة مستمرة فى محاسبة كل عملائها عن استهلاك شهر أغسطس بالأسعار القديمة للكهرباء بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى مطلع 2023؛ مراعاة للظروف الحالية، مطالبًا المستهلكين بترشيد الاستهلاك منعًا لارتفاع الفواتير عليهم.

جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، تابعين لوزارة الكهرباء.

فيما تعدّ جنوب القاهرة من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة، ﻭﺗﻐطى ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓظتى ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، إضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.



