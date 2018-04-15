2% نمواً بمبيعات جاكوار لاندروفر ببريطانيا

شريف عيسىارتفعت مبيعات جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات الفاخرة ببريطانيا، خلال العام المالي المنقضي بنهاية مارس الماضي بنسبة بلغت 1.7%، بإجمالى 614 ألفاً، و309 وحدات.وأرجعت الشركة الطفرة في المبيعات إلى ارتفاع الطلب على رينج روفر فيلار، بالإضافة إلى الجيل الجديد من لاند روفر ديسكفري، ورينج

شريف عيسى

ارتفعت مبيعات جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات الفاخرة ببريطانيا، خلال العام المالي المنقضي بنهاية مارس الماضي بنسبة بلغت 1.7%، بإجمالى 614 ألفاً، و309 وحدات.

وأرجعت الشركة الطفرة في المبيعات إلى ارتفاع الطلب على رينج روفر فيلار، بالإضافة إلى الجيل الجديد من لاند روفر ديسكفري، ورينج روفر، ورينج روفر سبوت، بالإضافة إلى جاكوار E-PACE.

وشهدت مبيعات التجزئة خلال السنة المالية في الصين ارتفاعاً بـ 19.9%، وفي أمريكا الشمالية 4.7%، أما في باقي الأسواق فقزت 3.4%، في حين تسببت استمرار ازمة الوقود في تراجع مبيعات الشركة في المملكة المتحدة بـ12.8%، وفي أوروبا بـ3.5%.

وقال فيليكس براوتياجم، مدير مبيعات التجاري بجاكوار لاند روفر، إن طروف السوق الصعبة في كل من المملكة المتحدة وأوروبا والمدفوعة بانخفاض طلب المستهلك على السيارات المدعومة بمحرك ديزيل أثرت بالسلب على معدلات نمو الشركة.

وتوقع أن تشهد طرازات رينج روفر فيلار ورينج روفر، ورينج روفر سبوت تزايداً فى الطلب عليها مما يدعم استمرار النمو لكل من جاكوار لاند روفرن بالإضافة إلى E-PACE، وI-PACE الكهربائية بالكامل.

وشهدت مبيعات جاكوار نمواً خلال العام المالي بنسبة 1%، بعد تمكنها من بيع 174 ألفاً، و560 سيارة على مدار الفترة من أبريل من العام الماضي، وحتى مارس 2018، فيما استطاعت لاند روفر بيع 439 ألفاً، و749 وحدة خلال الفترة ذاتها بنمو بلغ 2%.

ووفقاً لما نشر على موقع رويترز من مصدر مسؤول بجاكوار لاند روفر فان الشركة تسعى لتقليل معدلات انتاجها فى مصنعيها بالمملكة المتحدة، إلى جانب تسريح ما يقرب من ألف عامل وموظف بعد تراجع معدلات البيع، خلال الربع الأخير من العام المالي.

وانخفضت مبيعات جاكوار لاند روفر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجارى بنسبة 7.98%، بإجمالي 83 ألفاً، و732 سيارة.

وهبط معدلات مبيعات جاكوار بـ 12.7%، بإجمالي عدد سيارات تم بيعها بلغ 24 ألفاً، و300 وحدة، فيما تراجعت مبيعات لاند روفر بـ 5.7%، بإجمالي 59 ألفاً، و432 سيارة.

