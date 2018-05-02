2 مليون و80 ألف عامل غير منتظم سجلوا بالقوى العاملة خلال شهرين

دعاء حسنىكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى قامت به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وصل إلى مليونين و80 ألفا و980 عاملا على مدى شهرين من بدء التسجيل فى أول مارس وحتى 30 أبريل 2018، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ

دعاء حسنى

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى قامت به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وصل إلى مليونين و80 ألفا و980 عاملا على مدى شهرين من بدء التسجيل فى أول مارس وحتى 30 أبريل 2018، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة ” حماية ” التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وقال إنه يجرى حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وشدد على اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة من العمال بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لها.

وأوضح أنه تم توجيه مديرى مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة “أمان” لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.