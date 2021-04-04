تأميـــن

2 مليون وثيقة تأمين لعملاء شركات الحياة في 2020

جاءت «أكسا» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد
ماهر أبو الفضل 8:56 ص, الأحد, 4 أبريل 21 8:56 ص, الأحد, 4 أبريل 21

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شهد إجمالى عدد وثائق التأمين السارية، التى تصدرها شركات تأمين الحياة للأفراد، زيادة نسبية فى 2020، إلى 2 مليون وثيقة تقريبًا، مقابل 1.9 مليون فى عام 2019، بزيادة 100 ألف، وبنسبة نمو %5.3.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى مبالغ وثائق تأمين الحياة السارية الصادرة للأفراد بلغ 282 مليار جنيه فى 2020، مقابل 209.3 مليار فى العام السابق له.

واستحوذت شركة التأمين الحكومية – التابعة لقطاع الأعمال العام – مصر لتأمينات الحياة على النصيب الأكبر من إجمالى عدد الوثائق السارية الصادرة للعملاء الأفراد خلال 2020، بإجمالى 1.2 مليون وثيقة تقريبًا، بنسبة %59.4 مقابل 800 ألف وثيقة للقطاع الخاص -موزعة على 13 شركة، باستثناء «ثروة لتأمينات الحياة»- بنسبة %40.6.

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وحلَّت شركة «أليانز» للتأمين وصيفة بين شركات «الحياة» على مستوى السوق، والأولى على مستوى القطاع الخاص، بإجمالى 300 ألف وثيقة تقريبًا، وجاءت «أكسا» فى المركز الثالث بعدد 163.1 ألف وثيقة، مقابل 134.5 ألف لـ«الأهلى قطر الوطنى» «QNB»، والتى حجزت من خلالها المركز الرابع، تليها «متلايف» بنحو 60 ألف وثيقة تقريبًا.

وفيما يخص مبالغ التأمين، تبدلت الكراسى بين «مصر لتأمينات الحياة» و«أليانز»، لتتصدر «أليانز حياة» قائمة الشركات الأعلى فى مبالغ التأمين، واكتفت «مصر حياة» بالمركز الثانى، بإجمالى مبالغ تأمين تغطيات – أو الوثائق- سارية لدى الأولى 85.7 مليار جنيه، مقابل 57 مليار للثانية.

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وجاءت «أكسا» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد، بقيمة 34.5 مليار جنيه، تلتها «QNB» فى المركز الرابع، بمبالغ تأمين تصل إلى 25.2 مليار جنيه، ثم «المصرية الإماراتية» بقيمة 20.8 مليار جنيه.

وكانت المفاجأة فى متوسط مبالغ تأمين كل وثيقة لدى شركات الحياة، التى احتلت شركتا المصرية الإماراتية، واللبنانية السويسرية بينها المركزين الأول والثانى على التوالي، برقم أقل ما يوصف به بأنه «خيالى»، بلغ 2.7 مليون جنيه كمتوسط لمبلغ تأمين كل وثيقة فى الأولى ومليونى جنيه فى الثانية.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، بلغ عدد وثائق التأمين السارية للأفراد بالمصرية الإماراتية 8081 وثيقة، مقابل 5191 فى اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة.

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وجاءت شركة «تشب» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى متوسط مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد بقيمة 361.3 ألف جنيه، تلتها «متلايف» بمتوسط بلغ 328.5.1 ألف جنيه، فيما حلت شركة «أليانز» خامسًة بمتوسط 285.7 ألف جنيه.

 جدول يوضح توزيع عمليات تأمين الحياة للأشخاص الفردية على الشركات في 2020/2019

مالشركةعدد الوثائق الساريةمبالغ التأمين بالمليار جنيهمتوسط مبالغ التأمين بالألف جنيه
1مصر حياة11874645748
2أليانز29976985.7285.7
3أكسا16305534.5190.5
4‪QNB13446225.2187.7
5متلايف5996719.7328.5
6قناة السويس435983.783.7
7المصرية تكافل315816.4201.2
8تشب273329.9361.3
9الدلتا202853.8187.2
10المصرية الإماراتية808121.82696.1
11أروب80181.7216.7
12المهندس56401.4240
13اللبنانية السويسرية519110.52023
14طوكيو مارين فاميلي34620.9256.5
15ثروة
 الإجمالي‪1998287‪2827.3

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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