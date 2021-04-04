2 مليون وثيقة تأمين لعملاء شركات الحياة في 2020

شهد إجمالى عدد وثائق التأمين السارية، التى تصدرها شركات تأمين الحياة للأفراد، زيادة نسبية فى 2020، إلى 2 مليون وثيقة تقريبًا، مقابل 1.9 مليون فى عام 2019، بزيادة 100 ألف، وبنسبة نمو %5.3.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالى مبالغ وثائق تأمين الحياة السارية الصادرة للأفراد بلغ 282 مليار جنيه فى 2020، مقابل 209.3 مليار فى العام السابق له.

واستحوذت شركة التأمين الحكومية – التابعة لقطاع الأعمال العام – مصر لتأمينات الحياة على النصيب الأكبر من إجمالى عدد الوثائق السارية الصادرة للعملاء الأفراد خلال 2020، بإجمالى 1.2 مليون وثيقة تقريبًا، بنسبة %59.4 مقابل 800 ألف وثيقة للقطاع الخاص -موزعة على 13 شركة، باستثناء «ثروة لتأمينات الحياة»- بنسبة %40.6.

وحلَّت شركة «أليانز» للتأمين وصيفة بين شركات «الحياة» على مستوى السوق، والأولى على مستوى القطاع الخاص، بإجمالى 300 ألف وثيقة تقريبًا، وجاءت «أكسا» فى المركز الثالث بعدد 163.1 ألف وثيقة، مقابل 134.5 ألف لـ«الأهلى قطر الوطنى» «QNB»، والتى حجزت من خلالها المركز الرابع، تليها «متلايف» بنحو 60 ألف وثيقة تقريبًا.

وفيما يخص مبالغ التأمين، تبدلت الكراسى بين «مصر لتأمينات الحياة» و«أليانز»، لتتصدر «أليانز حياة» قائمة الشركات الأعلى فى مبالغ التأمين، واكتفت «مصر حياة» بالمركز الثانى، بإجمالى مبالغ تأمين تغطيات – أو الوثائق- سارية لدى الأولى 85.7 مليار جنيه، مقابل 57 مليار للثانية.

وجاءت «أكسا» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد، بقيمة 34.5 مليار جنيه، تلتها «QNB» فى المركز الرابع، بمبالغ تأمين تصل إلى 25.2 مليار جنيه، ثم «المصرية الإماراتية» بقيمة 20.8 مليار جنيه.

وكانت المفاجأة فى متوسط مبالغ تأمين كل وثيقة لدى شركات الحياة، التى احتلت شركتا المصرية الإماراتية، واللبنانية السويسرية بينها المركزين الأول والثانى على التوالي، برقم أقل ما يوصف به بأنه «خيالى»، بلغ 2.7 مليون جنيه كمتوسط لمبلغ تأمين كل وثيقة فى الأولى ومليونى جنيه فى الثانية.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، بلغ عدد وثائق التأمين السارية للأفراد بالمصرية الإماراتية 8081 وثيقة، مقابل 5191 فى اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة.

وجاءت شركة «تشب» فى المركز الثالث بين قائمة شركات الحياة الأعلى فى متوسط مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد بقيمة 361.3 ألف جنيه، تلتها «متلايف» بمتوسط بلغ 328.5.1 ألف جنيه، فيما حلت شركة «أليانز» خامسًة بمتوسط 285.7 ألف جنيه.

جدول يوضح توزيع عمليات تأمين الحياة للأشخاص الفردية على الشركات في 2020/2019 م الشركة عدد الوثائق السارية مبالغ التأمين بالمليار جنيه متوسط مبالغ التأمين بالألف جنيه 1 مصر حياة 1187464 57 48 2 أليانز 299769 85.7 285.7 3 أكسا 163055 34.5 190.5 4 ‪QNB 134462 25.2 187.7 5 متلايف 59967 19.7 328.5 6 قناة السويس 43598 3.7 83.7 7 المصرية تكافل 31581 6.4 201.2 8 تشب 27332 9.9 361.3 9 الدلتا 20285 3.8 187.2 10 المصرية الإماراتية 8081 21.8 2696.1 11 أروب 8018 1.7 216.7 12 المهندس 5640 1.4 240 13 اللبنانية السويسرية 5191 10.5 2023 14 طوكيو مارين فاميلي 3462 0.9 256.5 15 ثروة — — — الإجمالي ‪1998287 ‪282 7.3

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

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