2 مليون أسرة تستفيد من برنامج بنك الطعام «صك الأضحية»

المال- خاص قال معز الشهدى، العضو المؤسس، والرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن عدد الأسر المستفيدة من توزيع صك الأضحية العام الماضى بلغ 2 مليون أسرة، بالإضافة إلى 20 مليون عبوة لحوم.وأضاف أن برنامج صك الأضحية حقق نمواً منذ منذ إطلاقه عام 2006، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة من اللحم ال

المال- خاص

قال معز الشهدى، العضو المؤسس، والرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن عدد الأسر المستفيدة من توزيع صك الأضحية العام الماضى بلغ 2 مليون أسرة، بالإضافة إلى 20 مليون عبوة لحوم.

وأضاف أن برنامج صك الأضحية حقق نمواً منذ منذ إطلاقه عام 2006، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة من اللحم الطازج بلغ حينها 10 آلاف أسرة، بالإضافة إلى 60 ألف استفادوا من معلبات اللحوم شهرياً، طوال العام، وارتفع العدد إلى 100 ألف أسرة خلال العيد.

وأشار إلى أن سعر الأضحية من خلال بنك الطعام المصرى، أقل من السوق لتيسير أداء الشعيرة على أكبر عدد من المُضحين، وتوفير اللحوم لأكبر عدد من المستحقين، وأوضح أن سعرها فى الخروف البلدى نحو 3000 جنيه (صك واحد)، وسعر العجل ببنك الطعام المصرى 21000 (7 صكوك).

كما يقدم بنك الطعام المصرى صك أضحية مستورد قيمته 1900 جنيه، يتم ذبحه بمجازر اسلامية معتمدة فى البرازيل، والهند، واستراليا، خلال أيام التشريق، بحضور مندوب من بنك الطعام المصرى، بالإضافة إلى لحوم الصدقات، وهى عبارة عن 2 كيلو لحم مستورد من الهند، قيمتها 100 جنيه توزع خلال أيام العيد، وطوال العام أيضًا.

وأضاف أن بنك الطعام المصرى طوال إحدى عشر عامًا، اتبع أسلوب علمى ممنهج، ونفذ تعليمات الشريعة الإسلامية فى توزيع لحوم الأضاحى، من خلال فكرة «صك الأضحية»، الذى يمكن المواطنين من توجيه اللحوم للمستحقين، ويساهم فى الهدف الأكبر وهو القضاء على الجوع، وتوفير برامج إطعام مستمرة للأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يطلق بنك الطعام المصرى برنامج صك الأضحية 2018، تحت شعار «ضحى من غير ما تضحى»، ويستقبل من خلال قنوات التبرع المتعددة صكوك الأضاحى من القادرين، بأقل سعر فى السوق للوصول للمستحقين بالفعل، ليس فقط خلال أيام العيد بل طوال العام.

وقال إنه نتيجة العمل المستمر لبنك الطعام المصرى لتطوير برنامج صك الأضحية منذ إطلاقه عام 2006، فقد استطاع أن يحقق عدد من الأهداف وهى «الوصول للبعيد مش بس القريب»، وتحقيق العدالة فى توزيع اللحوم، «الوصول للمستحق بجد» باستخدام قاعدة بيانات البنك المدروسة بدقة، والتى تضم أكثر من مليون أسرة مستحقة، ما جعل بنك الطعام المصرى، الأكبر والأوسع انتشاراً فى تقديم الخدمة.

وأكد أنه من ضمن الأهداف التى تحققت أيضًا «تنظيم عشوائية العمل الخيرى»، و«الحفاظ على نظافة البيئة»، و«أفضل سعر لصك الأضحية»، نتيجة تعاقد البنك على كميات كبيرة من الأضاحى، والحد من الهدر من خلال الاعتماد بشكل كبير على ذبح العجول، وهو ما يجعل البرنامج يحقق كفاءة عالية فى الآداء، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن البنك ابتكر طرق مختلفة لحفظ اللحوم طوال العام، وتوزيعها على المستحقين، منها اللحوم المعلبة والمطبوخة، التى تضمن استمرارية توزيع اللحوم وحتى لا يتم إهدار الكميات الضخمة من اللحوم التى يتم توفيرها خلال العيد.

جدير بالذكر أن البرنامج كان يتيح حصول المتبرع على جزء من اللحوم ولكن منذ 2016 ومن واقع الخبرات المتراكمة لدى بنك الطعام المصرى بدء استخدام كافة اللحوم فى التوزيع للمستحقين للوصول لأكبر عدد وذلك بعد الحصول على الفتوى رقم 1732 لسنة 2006.

ومن خلال برنامج صك الأضحية يقوم المتبرع بتفويض بنك الطعام المصرى بذبح وتوزيع الأضحية على المستحقين بالنيابة عنه خلال أيام العيد وذلك طبقا للفتوى رقم 1732 لسنة 2006، وبتجميع لحوم الأضاحى يستطيع بنك الطعام المصرى توفير اللحوم طوال العام لنحو مليون أسرة مسجلة لدى قاعدة بيانات البنك.