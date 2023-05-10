2 مليار يورو.. مجلس النواب يوافق علي اتفاقيتين لتمويل القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2 مليار يورو .



وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب مشاركة وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، أثناء مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع .



وقال وزير النقل :”طلبت الحضور اليوم لتوضيح نقطة واحدة لو تريدون تقديم العرض أو جاهز لأي أسئلة”.

وأضاف: “بما إني وزير منكم واستمع لمشاكل كل الناس وازاي الاقتصاد يتطور، معاكم نقول حل مشاكل مصر وتقدمها فقط في تطويرالزراعة للتصدير وتقليل الواردات وتشجيع الصناعة، وتطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير والاستيراد”.



كما تحدث عن إنشاء “تجارة ترانزيت”، وقال “كل الكلام ده لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي لازمنا إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية”، مشيرًا إلى العمل على تطوير 10 آلاف كيلو متر.



وأشار إلى وجود قطارات كهربائية في عدد من الدولة والبلدات العربية، وقال “مصر مش أقل من ذلك”.



وأوضح أن القطار الكهربائي ممتد 2000 كيلو، وقال الوزير “شغالين على الأرض جسور ومحطات شركات وطنية مصرية بالجنيه المصري في الخطوط الثلاثة مع بعض خلصنا 45%من الخط الأول”.



وأضاف :”النهاردة جايين لاستكمال الحلقة وجايين نكمل القانون بالقرض، موضحًا “قرض حسن تمامًا”، لتحقيق التوجيه والهدف الرئيسي الذي نعمل عليه منذ أكتوبر 2021 أن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وعرض فيديو توضحي للأعمال الإنشائية وشق الطرق في الجبال .

وقال “42 شركة وطنية مصرية في المحطات فتح بيوت الناس والشغل والإنتاج”، مضيفًا “جايين لحضراتكم وده نهجنا شغالين مش لسة بنفكر علشان نكسب وقت.. نفسي نسبق بكم وبالشعب المصري إن شاء الله”.